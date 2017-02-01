Huawei P10 Lite'ın özellikleri tekrar ortaya çıktı

Huawei ve Honor'un önümüzdeki aylarda kullanıma sunmayı planladığı çok sayıda düşük ve orta özellikli akıllı telefon arasında, diğerlerine göre daha iyi özelliklere sahip olacak P10 Lite’ın da tanıtılması bekleniyor. Huawei'nin amiral gemisi akıllı telefonunun hafif sürümü P10 Lite henüz açıklanmadı, ancak ilgili haberler çıkmaya başladı.



WAS-AL00 model numarası taşıyan bir Huawei telefonu, Çin düzenleyici komisyonu olan TENAA'da bu ayın başlarında sertifika aldı. Akıllı telefonun özellikleri arasında 2.1GHz sekiz çekirdekli Kirin CPU, 4GB RAM ve 64GB depolama alanı bulunuyor.





Bugün, Geekbench'in veritabanında WAS-LX1A model numaralı bir başka Huawei akıllı telefon tespit edildi. Model numaraları farklı olmasına rağmen, akıllı telefonlar bazı özellikleri paylaşıyor.



Örneğin, sekiz çekirdekli Kirin 655 işlemci ve 4GB RAM gibi ortak özellikler bulunuyor. Ayrıca, 2017 yılında başlatılan bir orta sınıf akıllı telefon için Android 7.0 Nougat işletim sistemi gayet mantıklı görünüyor. Telefonun geri kalan özellikleri halen bir sır ama sızdırılan bilgilere göre 2.900 mAh kapasiteli bataryaya ve Leica imzalı çift kamera kurulumu 12 Megapiksel çözünürlüğünde arka ve 8 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip olacak. Ayrıca telefonda parmak izi tarayıcı özelliği de bekleniyor.

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