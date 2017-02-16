Huawei P10 Plus'ın resmi görüntüsü sızdırıldı

Huawei'nin 26 Şubat'ta Barselona'daki büyük MWC etkinliğine on gün olmasına rağmen, bugün yaklaşan P10 Plus’ın bazı tanıtım görüntüleri sızdırıldı.

Huawei P10'un düz bir ekrana ve bir parmak izi tarayıcısı bulunuyordu ancak, sızdırılan görsellere göre, kavisli ekrana sahip P10 Plus‘ın parmak izi tarayıcısı arka kısımda bulunuyor.

Tanıtım görselinde P10 Plus’ın siyah renkte resmedilmesine rağmen, diğer renklerde de bulunmasını bekliyoruz. P10’da olduğu gibi telefonda, Leica markalı çift arka kamera kurulumu yer alacak. Aslında ekran şekli ve biyometrik kimlik doğrulama sensörünün konumundan ayrı olarak, P10 ve P10 Plus özellikleri açısından aynı olacak.

Her ikisinde de 5.5 inç QHD panel, Kirin 960 yonga seti, 4 veya 6GB RAM ve 32/64/128GB depolama alanı (modele bağlı olarak) ve 8 MP önkamera bulunacak. Android 7.0 Nougat işletim sistemi ve Huawei'nin EMUI 5.0 arayüzü yazılım kısmında yer alacak.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda sızdırılan görselleri inceleyebilirsiniz.