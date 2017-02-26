Huawei P10 ve P10 Plus tanıtıldı! İşte tüm özellikleri!

Huawei’nin merakla beklenen amiral gemisi akıllı telefonu Huawei P10 ve Huawei P10 Plus, aylardır yapılan söylentiler ve sızıntıların ardından nihayet resmen ilan edildi. MWC 2017 kapsamında düzenlenen etkinlikte tanıtılan Huawei P10 VE Huawei P10 Plus, etkileyici özelliklerle birlikte geldi.
Huawei P10 ve P10 Plus hangi özelliklere sahip?
|Huawei
P10
|Huawei
P10 Plus
|Yazılım
|Huawei Emotion UI 5.1
Android 7.0 Nougat
|Huawei Emotion UI 5.1
Android 7.0 Nougat
|Boyutlar
|145.3 x 69.3 x 6.98 mm
145 g
|153.5 x 74.2 x 6.98 mm
165 g
|Ekran
|5.1 inç Full HD
Gorilla Glass 5
|5.5 inç Quad HD
Gorilla Glass5
|İşlemci, RAM
|Kirin 960 (4x A73, 4x A53)
4 GB RAM
|Kirin 960 (4x A73, 4x A53)
4 GB / 6 GB RAM
|Depolama
|64 GB
|64 GB / 128 GB
|Kamera
|12MP renkli + 20MP tek renkli
Leica f / 2.0 arka kameralar
8MP ön kamera
|12MP renkli + 20MP tek renkli
Leica f / 2.0 arka kameralar
8MP ön kamera
|Pil
|3.200 mAh
|3.750 mAh
|Özel özellikler
|Huawei Super Charge
|Huawei Super Charge
Aşağıda ve sonraki sayfalarda Huawei P10 ve P10 Plus'a ait görselleri inceleyebilirsiniz.
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