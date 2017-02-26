Huawei P10 ve P10 Plus tanıtıldı! İşte tüm özellikleri!

Huawei’nin merakla beklenen amiral gemisi akıllı telefonu Huawei P10 aylardır yapılan söylentiler ve sızıntıların ardından nihayet resmen ilan edildi.

26/02/2017 16:35

Huawei’nin merakla beklenen amiral gemisi akıllı telefonu Huawei P10 ve Huawei P10 Plus, aylardır yapılan söylentiler ve sızıntıların ardından nihayet resmen ilan edildi. MWC 2017 kapsamında düzenlenen etkinlikte tanıtılan Huawei P10 VE Huawei P10 Plus, etkileyici özelliklerle birlikte geldi.

Huawei P10 ve P10 Plus hangi özelliklere sahip?

  Huawei 
P10		 Huawei 
P10 Plus
Yazılım Huawei Emotion UI 5.1 
Android 7.0 Nougat		 Huawei Emotion UI 5.1 
Android 7.0 Nougat
Boyutlar 145.3 x 69.3 x 6.98 mm 
145 g		 153.5 x 74.2 x 6.98 mm 
165 g
Ekran 5.1 inç Full HD 
Gorilla Glass 5		 5.5 inç Quad HD 
Gorilla Glass5
İşlemci, RAM Kirin 960 (4x A73, 4x A53) 
4 GB RAM		 Kirin 960 (4x A73, 4x A53) 
4 GB / 6 GB RAM
Depolama 64 GB 64 GB / 128 GB
Kamera 12MP renkli + 20MP tek renkli 
Leica f / 2.0 arka kameralar 
8MP ön kamera
 12MP renkli + 20MP tek renkli 
Leica f / 2.0 arka kameralar 
8MP ön kamera
Pil 3.200 mAh 3.750 mAh
Özel özellikler Huawei Super Charge Huawei Super Charge

Aşağıda ve sonraki sayfalarda Huawei P10 ve P10 Plus'a ait görselleri inceleyebilirsiniz.

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    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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