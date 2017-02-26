Huawei P10 ve P10 Plus tanıtıldı! İşte tüm özellikleri! Huawei’nin merakla beklenen amiral gemisi akıllı telefonu Huawei P10 aylardır yapılan söylentiler ve sızıntıların ardından nihayet resmen ilan edildi.

Teknoloji MWC 2017 Huawei P10 ve P10 Plus tanıtıldı! İşte tüm özellikleri! 26/02/2017 16:35 Huawei’nin merakla beklenen amiral gemisi akıllı telefonu Huawei P10 ve Huawei P10 Plus, aylardır yapılan söylentiler ve sızıntıların ardından nihayet resmen ilan edildi. MWC 2017 kapsamında düzenlenen etkinlikte tanıtılan Huawei P10 VE Huawei P10 Plus, etkileyici özelliklerle birlikte geldi. Huawei P10 ve P10 Plus hangi özelliklere sahip? Huawei

P10 Huawei

P10 Plus Yazılım Huawei Emotion UI 5.1

Android 7.0 Nougat Huawei Emotion UI 5.1

Android 7.0 Nougat Boyutlar 145.3 x 69.3 x 6.98 mm

145 g 153.5 x 74.2 x 6.98 mm

165 g Ekran 5.1 inç Full HD

Gorilla Glass 5 5.5 inç Quad HD

Gorilla Glass5 İşlemci, RAM Kirin 960 (4x A73, 4x A53)

4 GB RAM Kirin 960 (4x A73, 4x A53)

4 GB / 6 GB RAM Depolama 64 GB 64 GB / 128 GB Kamera 12MP renkli + 20MP tek renkli

Leica f / 2.0 arka kameralar

8MP ön kamera

12MP renkli + 20MP tek renkli

Leica f / 2.0 arka kameralar

8MP ön kamera

Pil 3.200 mAh 3.750 mAh Özel özellikler Huawei Super Charge Huawei Super Charge Aşağıda ve sonraki sayfalarda Huawei P10 ve P10 Plus'a ait görselleri inceleyebilirsiniz.