Huawei P10 tüm renkleri ile karşınızda!

Mobile Dünya Kongresi 2017 etkinliği kapsamında 26 Şubat tarihinde Huawei'nin en önemli amiral gemisi Huawei P10'un resmi tanıtımı yapılacak ve etkinliğe yaklaşık bir hafta kaldı. Söylentilere göre, hem Huawei P10 hem de P10 Plus varyantı Amazon'un Alexa ve Google daydream platformunu destekleyecek. P10 Plus modelinin, 4GB / 6GB RAM ve 2K kavisli ekranla birlikte Huawei Kirin 960 işlemcisi ile güçlendirildiği söyleniyor.

Popüler Twitter kullanıcısı Evan Blass namı diğer @evleaks tarafından sızdırılan yeni görüntüler, Huawei P10'un mavi, altın ve yeşil renkli versiyonlarını gösteriyor. Arka taraftaki Lecia kamera mercekleri ve LED flaş ile çift kamera kurulumunu net bir şekilde görebiliyoruz. Huawei markası arka panelin ortasına yerleştirilmiş.

Arka panelde parmak izi algılayıcısı olmadığı için ön Ana Sayfa düğmesine parmak izi sensörünün entegre edildiğini söyleyebiliriz. Huawei P10’un standart 4GB + 32 GB ROM varyantının 3488 Yuan, 6 GB + 128 Gb varyantının 4688 Yuan ve P10 Plus’ın 4GB + 64 GB modelinin 4988 Yuan fiyat etiketi ile başlayacağı söyleniyor.