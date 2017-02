Huawei P10 ve P10 Plus'ın özellikleri ve fiyatı sızdırıldı

Huawei P10 ve Huawei P10 Plus hakkında bilgiler ve sızıntılar gelmeye devam ediyor. Şimdi de telefonun özellikleri ile birlikte fiyatının yer aldığı bir broşür sızdırıldı.

Sızıntıya göre, Huawei P10 üç çeşitte sunulacak. Bu modellerden 4GB RAM ve 32GB dahili depolama alanına sahip olanı 508 USD eşdeğer fiyata sahip. 4GB RAM ve 64GB dahili depolama özellikli bir başka sürüm 595 USD karşılığı fiyat ile gelecek. Ve 6GB RAM ve 128GB dahili belleğe sahip modeli 682 USD karşılığı fiyatla satılacak.

Huawei P10 Plus iki versiyonda mevcut olacak. 4GB RAM ve 64GB dahili belleğe sahip modeli 726 dolar eşdeğerinde fiyatlandırılmış. Ve 6GB RAM ve 128GB dahili belleğe sahip Huawei P10 Plus, 828 USD karşılığı fiyata sahip olacak.

Her iki telefonun da 1440 x 2560 çözünürlüklü 5.5 inç ekrana sahip olması bekleniyor. Şirketin kendi Kirin 965 yonga seti her iki cihaza da güç sağlıyor ve her model Leica optik özellikli 12MP çift kamera kurulumuna sahip. Ayrıca 8 megapiksel ön kamera, telefonlarda yer alacak. Geçen ay yayınlanan bir raporda, iki model arasındaki tek fiziksel farkın P10'un düz bir ekrana sahip olduğu ve P10 Plus'ın kavisli bir ekrana sahip olduğu yönündeydi.

Her iki modelin de, 26 Şubat'ta Barselona'daki MWC'de tanıtılması bekleniyor. Aynı gün Samsung Galaxy Tab S3 , LG G6 ve birkaç Nokia cep telefonları da resmen ilan edilecek.

Sonraki sayfalarda telefonların daha önce sızdırılan görsellerini inceleyebilirsiniz.