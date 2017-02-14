Huawei P10'a yakından bakın!

Huawei'nin amiral gemisi modeli Huawei P10'un render görüntüleri yayınlandı.

14/02/2017 12:30

Huawei, yeni amiral gemisi modeli Huawei P10’u 26 Şubat tarihinde gerçekleşecek Mobil Dünya Kongresi'nde resmen ilan edecek. Bu arada, akıllı telefon tanıtılmadan özelliklerine dair bilgiler de gelmeye devam ediyor.

@OnLeaks ve 91mobile sitesi işbirliği ile telefonun render görüntüleri yayınlandı. Huawei P10 render tasarımı, sızdırılan CAD dosyaları kullanılarak gerçekleştirilmiş. Huawei’nin yeni amiral gemisi modeli, çift arka kameraUSB Type-C bağlantı noktası, 3,5 mm konnektörlü kulaklık girişi, 5.5 inç FullHD ekran özellikleri ve 145.5 x 69.5 x 7.35mm ölçülerinde geliyor.

Huawei P10’un QHD çözünürlük ile donatılmış daha büyük ekranlı ikinci bir modeli, Huawei P10 Plus’da aynı etkinlikte tanıtılacak.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda Huawei P10'un render görüntülerini inceleyebilirsiniz.

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    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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    • Huawei P10'a yakından bakın!

      Ekran kasa oranı daha iyi olmalı

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