Huawei P10'a yakından bakın!

Huawei, yeni amiral gemisi modeli Huawei P10’u 26 Şubat tarihinde gerçekleşecek Mobil Dünya Kongresi'nde resmen ilan edecek. Bu arada, akıllı telefon tanıtılmadan özelliklerine dair bilgiler de gelmeye devam ediyor.

@OnLeaks ve 91mobile sitesi işbirliği ile telefonun render görüntüleri yayınlandı. Huawei P10 render tasarımı, sızdırılan CAD dosyaları kullanılarak gerçekleştirilmiş. Huawei’nin yeni amiral gemisi modeli, çift arka kamera, USB Type-C bağlantı noktası, 3,5 mm konnektörlü kulaklık girişi, 5.5 inç FullHD ekran özellikleri ve 145.5 x 69.5 x 7.35mm ölçülerinde geliyor.

Huawei P10’un QHD çözünürlük ile donatılmış daha büyük ekranlı ikinci bir modeli, Huawei P10 Plus’da aynı etkinlikte tanıtılacak.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda Huawei P10'un render görüntülerini inceleyebilirsiniz.