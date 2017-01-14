Huawei P8 Lite (2017) satışa sunuldu! İşte özellikleri ve fiyatı!

Huawei P8 Lite 2015 yılında özel bir etkinlikte tanıtılmadan satışa sunulmuştu. Şimdi de bu telefonun 2017 versiyonu piyasaya sürüldü. Huawei P8 Lite 2017, orta sınıf özelliklere sahip ama 2015 modeline göre özellikleri yükseltilmiş.

Akıllı telefon ilk olarak Avrupa'da 239 € karşılığında piyasaya sürülecek ve muhtemelen, önümüzdeki aylarda diğer pazarlarda da satışa sunulacak. Spesifik olarak, P8 lite (2017), orta sınıf bir akıllı telefon arayan kullanıcılar için oldukça sağlam bir seçim olacaktır. Telefon Android 7.0 Nougat işletim sistemi ile gelecek.

Telefon çift kamera kurulumuna sahip değil. Şirket bu kamerayı genelde yüksek özellikli modellerinde kullanıyor. Bunun yerine P8 Lite, f/2.0 diyaframı aralığına sahip tek objektifli, 12 megapiksel arka kamera sunuyor. Arka tarafa yerleştirilmiş bir parmak izi algılayıcısı ile birlikte bir LED flaş bulunuyor. Ön tarafta ise 8 megapiksellik ikinci kamera yer alıyor.

Donanım gelince, Huawei, kendi ürettiği sekiz çekirdek ve bir Mali-T830 MP2 grafik işleme birimini içeren iç (Onur 6X ile aynı) Kirin 655 yonga setine yer vermiş. Sekiz çekirdekli işlemci, 3GB RAM ve 16GB genişletilebilir dahili bellek ile eşleştirilmiş.

Ayrıca, P8 lite'nin (2017), tam HD (1080p) çözünürlüğü destekleyen 5.2 inçlik bir IPS ekrana sahip olduğu ve çıkarılamayan 3.000 mAh'lik bir pille güçlendirildiği belirtildi.

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