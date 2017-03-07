Huawei P9 Lite 2017 özellikleri hakkında her şey!

MWC 17 etkinliğinde Huawei P10 ve P10 Plus modellerini görücüye çıkaran Huawei, bugün ülkemizde düzenlediği etkinlikte Huawei P9 Lite 2017 modelini tanıttı. Uygun fiyatı ile dikkat çeken Huawei P9 Lite 2017, kullanıcılara sunmuş olduğu ücretsiz ekran değişimi servisi ile iştah kabartıyor. Peki, Huawei P9 Lite 2017 özellikleri nasıl? Huawei P9 Lite 2017 fiyatı ne kadar?

Huawei P9 Lite 2017 özellikleri ve fiyatı

Huawei P9 Lite 2017; 5.2 inç büyüklüğünde Full HD çözünürlüğünde ekran ile geliyor. Huawei P9 Lite 2017, 2.1 GHz hızında çalışan 16nm üretim süreci ile üretilen Huawei'nin işlemcisi HiSilicon Kirin 655'ten gücünü alıyor. Cihazın RAM bölümünde ise 3 GB RAM'e yer verilmiş.

Huawei P9 Lite 2017 modelinde 12 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 değerinde BSI kamera yer alıyor. Telefonun ön yüzeyinde ise f/2.0 değerinde 8 Megapiksellik bir kamera bulunuyor.

16 GB dahili depolama birimi ile gelen telefonda microSD girişi de yer alıyor. Bu sayede hafıza arttırımı yapabiliyorsunuz.

Android 7.0 Nougat sürümü ile gelen Huawei P9 Lite 2017, arabirim olarak Huawei EMUI 5.0 sürümünü kullanıyor. Huawei P9 Lite 2017 modelinde parmak izi okuyucu ve Wi-Fi 802.11 ac bağlantısı yer alıyor. 3.100 mAh'lık bir batarya ile gelen cihaz, siyah, beyaz ve altın renk seçeneklerine sahip.

Huawei P9 Lite 2017'nin fiyatı 1.399 TL olarak belirlendi. Ayrıca telefonun ekranı kullanıcı hatasına bağlı bile olarak ilk 1 ay içerisinde kırılırsa, ücretsiz ekran değişim servisi sunuluyor.