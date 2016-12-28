Huawei P9'un satış rakamları açıklandı

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, son amiral gemileri Huawei P9 ve P9 Plus’ın dünya çapındaki satış rakamını açıkladı. Huawei P9 serisi 10 milyon satışı geçti.

Duyuru, bugün Huawei Tüketici İşletme Grubu (CBG) Genel Müdürü Richard Yu tarafından bir basın açıklamasıyla yapıldı.

Richarg Yu; “İlk olarak Nisan 2016'da açıklanan çift mercekli Huawei P9 / P9 Plus cihazları, efsanevi Alman kamera markası Leica ile işbirliği içinde geliştirilen Huawei'nin ilk amiral gemisi akıllı telefonlarıydı" dedi. Yu ayrıca, "Bu kapsamlı ortaklık, gelişmiş akıllı telefon kamera teknolojisi için zaten yeni bir kriter belirledi ve tüketicilere üstün fotoğraf deneyimleri sundu."diye sözlerine ekledi.

Yu ayrıca, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde Huawei'nin 33.59 milyon akıllı telefonu (önceki yıla göre% 23 artış) satmayı başarabildiğini açıkladı. Yu, şirketin orta ve üst düzey cihazlarının toplam sevkiyatın yaklaşık % 44'ünü oluşturduğunu belirtti.