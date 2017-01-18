Huawei ve Bilkom’dan işbirliği

Huawei, Türkiye’de büyüme hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlerken, dünyanın öncü teknoloji markalarının Katma Değerli Distribütörü Bilkom ile anlaştı.

Bilkom, bilgi ve iletişim sektöründe hızlı bir büyüme göstererek, inovasyon, ürün çeşitliliği ve kaliteye verdiği önemle hedeflerine ilerleyen, özellikle Avrupa’da büyük bir marka bilinirliğine ulaşan Huawei ile imzaladığı anlaşma kapsamında, Türkiye’de Huawei’nin P9 Lite, P9, Mate9 ve Y6II akıllı telefonlarını ICT perakende kanalında satışa sunacak.

Yıllık satışları 60 milyar $’ı aşan, 2016 yılında dünya piyasasına, bir önceki yıla oranla %40’ın üzerinde bir artışla 100 milyon adetin üzerinde akıllı telefon satan, dünyanın en büyük 3. akıllı telefon üreticisi Huawei, yeni iş ortağı Bilkom ile birlikte Türkiye’de büyüme ivmesini katlayarak arttırmayı planlıyor.