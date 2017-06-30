Huawei’den, 5G tabanlı uzaktan kumandalı sürüş teknolojisi

Huawei, China Mobile ve SAIC Motor işbirliğinde; Mobil Dünya Kongresi Şangay 2017'de normal bir araçla dünyanın ilk 5G tabanlı uzaktan sürüş teknolojisi deneyimini gerçekleştirdi. Bu deneyim şöförsüz ve bağımsız araçların güvenilirliğini arttırmada önemli bir aşama olmakla birlikte, ticari uygulamalarda da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Huawei, SAIC Motor'un akıllı konsept otomobili İGS ile bağlantı kuran 5G kablosuz çözümlerini sağladı. China Mobile’ın da bağlantıyı sağlamasıyla yakın işbirliği içinde çalışan üç şirket, 5G şebekesi üzerinden sıradan bir araçla dünyanın ilk uzaktan kumandalı sürüş saha testini başarıyla gerçekleştirdi.

Test sırasında; sürücü, araçtan 30 kilometre uzakta konumlandı. Araca yerleştirilen birkaç yüksek çözünürlüklü video kamera, sürücüye birden fazla gerçek zamanlı HD video göndererek, yüksek bant genişliğinde 5G şebekesi üzerinden aracın çevresinde 240 derecelik bir görüntü sağladı. Direksiyon, gaz pedalı ve frenler için kontrol sinyalleri, farklı yol koşullarına anında reaksiyon gösterebilmesi için gereken ultra düşük gecikme süresini sağlayan 5G şebekesi üzerinden iletildi. Sürücü, bulunduğu konumundan araç üzerinde tam kontrol sağlayabildi.

5G şebekelerinin düşük gecikme süresi ve yüksek bant genişliği, uzaktan sürüş uygulamaları için çok önemli olan HD video akışı, hızlı tepki ve güvenilir bağlantı gereksinimlerini karşılamak için gereklidir. Bu özel testte, 5G'nin ultra yüksek bant genişliği, araçla sürücü arasındaki kusursuz HD video bağlantıları için gereken hızı sağladı.

Tüm araç kontrol fonksiyonları için uçtan-uca gecikme süresi 10 milisaniyeden daha azdı (5G yeni hava arayüzünün gecikme süresi bir milisaniyeden daha azdı). Bu, araç saatte 30 km hızla seyahat ederken, frene basma ile gerçek yavaşlama arasında geçen mesafenin sadece sekiz santimetre olduğu anlamına gelmektedir. Olağanüstü durumlarda, acil frenleme, güvenliği sağlamak için kritik öneme sahiptir.

Uzaktan sürüşün gelecekte, özellikle madencilik ve atık imha sahaları gibi zor veya tehlikeli ortamlarda geniş bir uygulama potansiyeli bulunmaktadır. Uzaktan kumandalı sürüş, insansız araçlar için bir tamamlayıcı olarak da kullanılabilir. Örneğin, uzaktan kumandalı sürüşle, tek bir kişi bir araç filosunun tamamını kontrol edebilir veya araç kaynaklarının paylaşımının uzaktan yönetimi ya da afet bölgelerindeki kurtarma görevleri gibi insan girdisinin gerekli olduğu acil durumlarda manuel olarak müdahale edebilir.

Djital dönüşümün dünya çapında hız kazandığı günümüzde bağlantılı akıllı arabalar bilgi ve iletişim teknolojisi endüstrisinin ana odak noktası haline gelecek. China Mobile, SAIC Motor ve Huawei, gelecek nesil ulaştırma altyapısını gerçeğe dönüştürmek için gerekli olan günlük hayattaki 5G insansız sürüş uygulamalarıyla ilgili çözümlerin araştırılması, geliştirilmesi ve saha testlerinde etkin bir şekilde yer almaktadır.