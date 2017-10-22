Huawei'den katlanabilir akıllı telefon geliyor!

Birkaç gün önce ZTE, iki ekranlı, Axom M olarak adlandırılan katlanabilir bir akıllı telefonu duyurdu. Mate 10 akıllı telefon serisini yakın tarihte açıklayan Huawei de, katlanabilir bir akıllı telefon versiyonu üzerinde çalışıyor. CNET'e göre, gelecek yıl bu katlanabilir akıllı telefonu serbest bırakılabilir. Eğer bu doğruysa, Samsung'un çoktandır söylentileri yer alan Galaxy X katlanabilir telefonuyla aynı zamanda duyurulabilir.

Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Geçen yıldan bu yana çift kamera patlaması yaşanırken, katlanabilir akıllı telefonlar 2018'in sıcak yeni eğilimi olacak gibi görünüyor. Huawei CEO'su Richard Yu, CNET'e şirketin katlanabilir bir telefonun "çalışma örneği" olduğunu doğruladı, ancak gelişimi halen devam ediyor.

ZTE'nin önümüzdeki aylarda Axon M katlanabilir telefonu AT & T ile başlatmayı planladığını unutmayın. Aslında bu cihaz menteşeli iki ekrana sahip. Büyük bir 6,75 inç ekran oluşturmak için birlikte çalışıyorlar ancak arada bir menteşe var. Samsung'un yaklaşmakta olan telefonunun menteşe kullanılmadan tek katlanabilir bir ekrana sahip olması bekleniyor ve Huawei de aynı şeyi yapmayı umuyor.

Şu anda Yu, Huawei'nin katlanabilir telefonunun aralarında "küçük boşluk" bulunan iki ekrana sahip olduğunu söyledi. Ancak Yu, o boşluktan kurtulmak istediklerini belirtti. Maalesef şu anda bu telefon ile ilgili başka ayrıntı yok.