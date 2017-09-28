Huawei'den kenardan kenara ekranlı çift kameralı telefon geliyor!

Huawei'nin Honor markası, orta sınıf Honor 7X akıllı telefonunun Çin'de duyurulması için davet gönderdi. Bu telefon, geçen yılki Honor 6X'ın ardılı olacak. Şirket, davet üzerinde telefonla ilgili herhangi bir ayrıntı paylaşmasa da, kullanıcılara gönderilen fiziksel davetiyeler, tam ekrana, çift arka kameralara ve arkada bir parmak izi sensörüne işaret ediyor.

Telefonda, geçen hafta tanıtılan ve Kirin 659 işlemci ile güçlendirilmiş Huawei Maimang 6 ile aynı tam ekran özelliği olacağı söyleniyor. Ancak, çift kamera kurulumu Honor 7X modelinde , Maimang 6 veya Mate 10 Lite'da bulunan dikey düzenlemeye kıyasla yatay olacak.

Honor 7X hakkında önümüzdeki haftalarda daha fazla ayrıntı öğreneceğiz.