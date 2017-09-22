Huawei'nin dört kameralı telefonu resmen tanıtıldı

Huawei, şirketin vaat ettiği gibi Çin'de orta menzilli akıllı telefonu Maimang 6'yı duyurdu. Geçen yıl ki Maimang 5'in halefi olan telefon, en az çerçeve ile 5.9-inç Full HD+ 18:9 2.5D kavisli cam ekran, sekiz çekirdekli Kirin 659 işlemci ve 16 megapiksellik arka kamera ile derinliği yakalamak için ikinci bir 2 megapiksel ön kamera özelliklerine sahip. Ayrıca 13 megapiksel ve ikincil 2 megapiksel olmak üzere çift ön kamerası bulunuyor.

Tek parça bir metal tasarımı olan telefon, arkada parmak izi sensörü ve 3340mAh pil ile geliyor.

Huawei Maimang 6 teknik özellikleri

5,9 inç (2160 x 1080 piksel) Full HD+ 2,5 D eğimli cam ekran

MaliT830-MP2 GPU ile sekiz çekirdekli Kirin 659 işlemci (2.36GHz'de 4 xA53 + 1.7GHz'de 4 x A53)

4GB RAM, 64GB dahili bellek, microSD ile 256GB'a kadar genişletilebilir hafıza

EMUI 5.1 ile Android 7.0 (Nougat)

Hibrid Çift SIM (nano + nano / microSD)

Çift tonlu LED flaşlı 16MP arka kamera, ikincil 2MP kamera

Yumuşak LED flaşlı 13MP ön kamera, ikincil 2MP kamera

Parmak izi sensörü

Boyutlar: 156,2 × 75,2 × 7,5 mm; Ağırlık: 164g

4G VoLTE, WiFi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2, GPS / Glonass, NFC

3340mAh pil (tipik) / 3240mAh (minimum) pil

Huawei Maimang 6, Obsidien Siyah, Akrep Altın ve Aurora Mavi renkleriyle geliyor ve 2399 yuan (364 ABD Doları) fiyatlabugün başlayan ön sipariş sunuluyor. Telefon, 30 Eylül'den itibaren satışa sunulacak. Telefonun gelecek ay küresel olarak tanıtılacak olan Mate 10 ve Mate 10 Pro ile birlikte Huawei Mate 10 Lite adı ile geleceği söyleniyor.