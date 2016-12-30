Hubble teleskopu yeni bir galaksi keşfetti!

NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden yapılan açıklamada, mega-meyzer olarak kategorize edilen galaksinin, Samanyolu Galaksisi'ndeki benzer yapılara kıyasla 100 milyon kat daha fazla radyasyon yaydığı belirtildi.

Bilim insanları, IRAS 16399-0937 adını verdikleri uydunun yüksek çözünürlüklü bir fotoğrafını yayımladı. Fotoğrafın, teleskobun Gelişmiş Kamera Araştırma Sistemi ile Yakın Kızılötesi Kamera ve Çoklu-Obje Spektrometresi tarafından yapılan gözlemlerin birleştirilmesiyle oluşturulduğu ifade edildi.

Çoklu-Obje Spektrometresi'nin yüksek hassasiyeti, görüntü çözünürlüğü ve alan derinliği, bilim adamlarına galaksinin yapısını detaylı olarak inceleme imkanı sağladı. Galaksinin merkezinde iki çekirdek olduğu, IRAS 16399N ve IRAS 16399S adı verilen iki unsurun galaksinin kuzeyinde ve güneyinde, birbirlerinden 11 bin ışık yılı uzakta oldukları belirtildi.

Fakat iki ayrı unsurun aynı kozmik gaz ve toz girdabı içinde gömülü olduğu ve birleşme sürecinde olduğu da ifade edildi.

Bilim insanları çekirdeklerin farklı özelliklerde olduğunun altını çizdi. Güneydeki çekirdeğin yoğun enerjili, aktif bir yıldız oluşum bölgesi olduğu ve kuzeydeki çekirdeğin ise az miktarda iyon yüklü, nötr haldeki gaz atomlarından oluşan düşük yoğunluklu enerji alanı yarattığı belirtildi.

Kuzey çekirdeğin içinde ayrıca güneşten 100 milyon kat büyük bir kara delik bulunduğu da eklendi.