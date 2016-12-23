Hükümetlerin, Facebook kullanıcı verilerini isteme talebi arttı!

Global hükümet isteklerine ilişkin yayınlanan en son raporda; 2016 yılının ilk yarısında hükümetlerin, Facebook kullanıcı hesabı verileri isteme taleplerinde %27'lik bir artış olduğunu ortaya çıktı.

Facebook, 2015 yılının ikinci yarısında 46.710 bu tarz talep almıştı. Firma 2016'nın ilk yarısında ise toplamda 59.229 istek aldı. Bu artışın dünya çapında yaşanan terör olayları ile yakından ilgisi bulunduğu düşünülüyor.

Şimdiye kadar en büyük veri talebi ise 23.854 adet ile Amerika Birleşik Devletler'i tarafından yapıldı. Facebook, hizmetini kullanan kişilerin "bilgilerini korumak" için aldığı her devlet talebine "titiz bir yaklaşım" uyguladığını iddia ediyor.

Facebook, içerik kısıtlama taleplerinin 2015 yılının son yarısına göre %83 düştüğünü bildirdi. İçerik kısıtlama isteği geçtiğimiz yıl 55.827 iken bu yıl 9.663 oldu. Raporda; Paris saldırısın çıkan bir görüntünün, Fransız hükümeti tarafından kısıtlama talebinin diğer istekelere göre çok yüksek olduğu söyleniyor.