Humble Bundle haftasonu indirimi!

Humble Bundle, son zamanlarda oyun satın almak için şüphesiz en iyi yerlerden biri. Sadece fiyatlarda makul ötesine geçmekle kalmıyor, aynı zamanda bir satın alma işlemi gerçekleştirdiğinde hayır işlerine de bağış yapıyorsunuz. Bu hafta sonu, şirket zamanımızın bazı büyük oyunlarını bir araya getirdi. Humble Bundle'da hafta sonu indirimiyle sunulan oyunların bazılarını sizin için listeledik!

The Witcher 3: Wild Hunt

​Dark Souls 3

​Tabletop Simulator - 9.99 dolar

Life Is Strange (Complete 1st Season) - 4.99 dolar

Stardew Valley - 11.99 dolar

Tales of Zestiria - 12.49 dolar

Grim Dawn - 12.49 dolar

Dragon's Dogma: Dark Arisen - 11.99 dolar

Street Fighter V - 19.79 dolar