Humble Bundle haftasonu indirimi!

Humble Bundle, son zamanlarda oyun satın almak için şüphesiz en iyi yerlerden biri. Sadece fiyatlarda makul ötesine geçmekle kalmıyor, aynı zamanda bir satın alma işlemi gerçekleştirdiğinde hayır işlerine de bağış yapıyorsunuz. Bu hafta sonu, şirket zamanımızın bazı büyük oyunlarını bir araya getirdi. Humble Bundle'da hafta sonu indirimiyle sunulan oyunların bazılarını sizin için listeledik!
The Witcher 3: Wild Hunt
- Complete Edition - 29.99 dolar
- Expansion Pass - 14.99 dolar
Dark Souls 3
- Standard Edition - 29.99 dolar
- Deluxe Edition - 55.23 dolar
Tabletop Simulator - 9.99 dolar
Life Is Strange (Complete 1st Season) - 4.99 dolar
Stardew Valley - 11.99 dolar
Tales of Zestiria - 12.49 dolar
Grim Dawn - 12.49 dolar
Dragon's Dogma: Dark Arisen - 11.99 dolar
Street Fighter V - 19.79 dolar
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