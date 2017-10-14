Humble Bundle satıldı!

Humble Bundle, IGN tarafından satın alındı.

14/10/2017 12:30
Uygun fiyatlı paketleri, sıklıkla verdiği ücretsiz oyunları ve hayır kurumlarına yaptığı destekler ile tanınan Humble Bundle duyuruda anlaşmanın detaylarına girmedi, IGN'den daha iyi bir partner düşünemediklerini ve her zamankinden çok çalışacaklarının da altını çizdi.  1507974416_ignhumblebundle750x250-750x250.png Humble Bundle kurucusu ve CEO'su Jeffrey Rosen,   IGN'i seçtik çünkü; vizyonumuzu gerçekten anlıyorlar, oyunlara olan tutkumuzu paylaşıyorlar ve hayır kurumlarına yardım ederken dijital içeriği destekleme misyonumuza inanıyorlar. Humble Bundle'daki görevimizin devam etmesine yardımcı olmak için IGN'den daha iyi bir partner düşünemiyorum. Humble Monthly'i ve yeni yayıncılık girişimimizi büyütürken sizlere en iyi oyun paketlerini, kitap paketlerini ve mağaza satışlarını sunmak için her zamankinden daha fazla çalışacağız. IGN planlarımızı daha ileri götürmek için bize yardımcı olacak. Hayırseverlik için daha fazla para toplayacağız.

    Yazar: Berk İşçimen

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