Humble Bundle satıldı!

Uygun fiyatlı paketleri, sıklıkla verdiği ücretsiz oyunları ve hayır kurumlarına yaptığı destekler ile tanınanduyuruda anlaşmanın detaylarına girmedi,'den daha iyi bir partner düşünemediklerini ve her zamankinden çok çalışacaklarının da altını çizdi.kurucusu ve CEO'su