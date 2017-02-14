Humble Bundle'dan kaçırılmayacak oyun paketi!

Humble Bundle, oyun alırken hayır işlerine de istediğiniz gibi bağış yapabilmenizle bilinir ve belirli bir nedene veya organizasyona ödemenizin bir kısmını bağışlayarak kitap, çizgi roman veya oyun paketi alabilirsiniz. Ancak şirketin en son yaptığı son paket Humble Freedom Bundle, işleri farklı bir seviyeye çıkarıyor.

Minimum bağış 30 dolar ve bağışlanan paranın tamamı doğrudan American Civil Liberties Union'a, Doctors Without Borders'a ve International Rescue Committee'ye gidiyor. Humble Bundle bu üç sivil toplum örgütüne 300.000 dolara kadar katkıda bulunacak. Şimdiden bu sayıyı katladılar bile.

Humble Bundle, bu örgütleri sığınmacılara ve yerinden edilmiş insanlara insani yardım sağlamanın yanı sıra adalet, insan hakları ve sivil hakları savunurken yaptıkları ilham verici çalışmalardan dolayı seçtiklerini de belirtiyor. Bağışı tatlandırmak için Humble Bundle, bağış karşılığında devasa bir oyun koleksiyonu ve e-kitabı bir araya getirmiştir.

Bütçeye uygun bir oyun bilgisayarı kuruyor ve kitaplığınızı doldurmak istiyorsanız, Humble Freedom Bundle değerli olan bu oyunları düşük bir fiyata almanın en iyi yolu olabilir.

Paketin satışı 20 Şubat'a kadar devam edecek. Pakete buradan ulaşabilirsiniz.