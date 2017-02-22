Oyunculara özel HyperX Alloy FPS klavye Türkiye'de

HyperX, yeni oyuncu klavyesi HyperX ALLOY FPS’yi satışa sunuyor. Çelik alaşımlı çerçevesi, dinamik aydınlatma efektleri, minimalist kompakt tasarımıyla göz dolduran HyperX ALLOY FPS, oyunculara en iyi tuş hassasiyetini sunarak rekabette avantaj kazanmalarına yardımcı oluyor.

Cherry MX Blue mekanik tuş anahtarlarıyla donatılmış olan HyperX ALLOY FPS, oyuncuları en iyi performansa taşımak için tasarlandı. Kırmızı arka ışıklandırması ve kişiselleştirme için ayarlanabilir 6 farklı LED moduyla dikkat çeken klavye, beraberinde kırmızı renkli ekstra WASD/1234 butonlarıyla geliyor.

%100 anti-ghosting ve N-Key rollover fonksiyonuyla oyunculara üst düzey deneyim vadeden HyperX ALLOY FPS, oyun sırasında kesintileri önlemek için Windows tuşunu kolayca etkisizleştirme seçeneği de sunuyor.

HyperX ALLOY FPS, 24 Şubat Cuma günü 469 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak.