2016'nın en çok patent alan firmaları açıklandı

IBM, 2016 yılında mucitlerine verilen 8.088 patentle ABD patent rekorunu kırdı. IBM'in 2016 yılında aldığı patentler, yapay zekâ ve kognitif bilişim, kognitif sağlık, bulut, siber güvenlik ve şirket için diğer stratejik büyüme alanlarında çok geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

IBM mucitleri 2016 yılında günde 22 adetten fazla patent alarak IBM'in bir yılda 8 bin patenti aşan ilk şirket olmasını sağladı. IBM araştırmacıları, mühendisleri ve tasarımcıları; yapay zekâ, kognitif bilişim ve bulut bilişim alanlarındaki icatları için 2 bin 700’ü aşkın patent aldı.

Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu Ortadoğu ve Afrika bölgesinde ise IBM mucitleri 42 patent ile bu rekora katkıda bulundular.

IBM'in 2016 yılındaki patent rekoru, 47 eyalet ve bölge ile 47 ülkedeki 8500’ü aşkın IBM araştırmacısının çalışmaları sonucu elde edildi.

2016 yılında ABD'de en fazla patent alan ilk on şirket

1.IBM – 8.088

2.Samsung Electronics – 5.518

3.Canon – 3.665

4.Qualcomm – 2.897

5.Google – 2.835

6.Intel – 2.784

7.LG Electronics – 2.428

8.Microsoft – 2.398

9.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. – 2.288

10.Sony – 2.181

IBM mucitleri, kognitif bilişim ve yapay zekâ alanlarında makinelerin öğrenmesine, mantık yürütmesine ve farklı veri türlerini verimli bir biçimde işlerken aynı zamanda insanlarla doğal ve tanıdık biçimlerde etkileşim kurmasına yardımcı olacak 1.100'den fazla icadın patentini aldı.

En iyi yanıtların sağlanması için bilgisayar ile öğrenme: Kullanıcılar tarafından sorulan sorulara doğru yanıtlar verilmesi, kognitif bilişimin temel hedeflerinden birini oluşturuyor. IBM mucitleri, bir soru için olası yanıtların belirlenmesi ve ardından soruya ilişkin kesin bir referans, bir başka deyişle, modelin doğru olduğunu ve daha da geliştirebileceğini bildiği bir referans değer doğrultusunda her olası yanıtın ne kadar iyi olduğunun belirlenmesi için bir yaklaşım geliştirdi. Bu süreç yinelenen bir biçimde uygulandığında, yanıtın güvenilirliği artıyor ve bir soru için en iyi yanıtlar belirlenerek bilgisayar ile öğrenme modeline dahil ediliyor. Bu model finansal hizmetlerden perakendeciliğe kadar farklı sektörler çapında uygulanabiliyor. (ABD Patent #9.384.450: Açık uçlu soru yanıtlama sistemi için bilgisayar ile öğrenme modellerinin eğitilmesi)

Bir kişinin kognitif durumu için en iyi rotanın planlanması: Mevcut navigasyon sistemleri yol koşulları doğrultusunda rota değiştirecek şekilde programlanıyor, ancak bir sürücünün kognitif durumunu göz önüne almıyor. IBM mucitleri, kişilerin sürüş riskini en fazla etkileyen etken olan zihinsel durumlarını esas alarak yolculuk rotasını planlamak için bir yöntem geliştirdiler. Yorucu bir gün mü geçirdiniz veya hemen bunalıyor musunuz? Bu sistem, eve gitmek için daha az stresli bir rotayı izlemenize yardımcı olacak. (ABD Patent #9.384.661: Kognitif gereksinimler doğrultusunda seyahat planlama)

IBM mucitlerine kognitif sağlık hizmetleri alanında ilerlemeye yardımcı olacak inovasyonlar için patentler verildi.

Kalp sağlığının daha iyi ölçülmesi için görüntülerin kullanılması: Kalbin karmaşık yapısı nedeniyle kalp hastalıklarının sınıflandırılması zordur. IBM araştırmacıları, kalbin şeklini ve hareketini karakterize eden kalp görüntülerini kullanarak kalp hastalıklarının durumlarını sınıflandırmak için bir yöntem geliştirdi. Bu yöntem, doktorların kalp hastalığı belirtilerini teşhis etmesine yardımcı olmak için kullanılabilecek. (ABD Patent #9.311.703: Kalp hastalığı durumlarının sınıflandırılması için yöntem ve sistem)

Belirli gereksinimlerinizi karşılayacak kişiselleştirilmiş bir işitme cihazı: Bireysel kullanıcıların belirli gereksinimlerini karşılamak üzere kişiselleştirilen işitme cihazlarının bulunması hala bir zorluk teşkil ediyor. IBM mucitleri, insan sesi ile diğer sesleri ayırt edebilen ve filtreleyebilen bir işitme cihazı geliştirdi. Cihaz, yangın alarmı gibi sesleri ayırt etmek ve kullanıcının cihazla olan deneyimini iyileştirmek için bazı sesleri filtrelerken diğerlerini güçlendirerek kişinin bulunduğu ortamı akıllı bir şekilde dinleyecek şekilde eğitilebiliyor. (ABD Patent #9.374.649: Akıllı işitme cihazı)

IBM mucitleri aynı zamanda, bulut bilişim alanında ilerleme kaydedilmesine yardımcı olabilecek 1.600'den fazla icadın patentini aldı.

Uygulamalarınız için Kognitif Bulut: Bulut Bilişim, uygulamalar için kaynakların esnek ve kullanılabilir olmasına olanak sağlar. Bu patent, bir bulut bilişim ortamında bulunan sunucu, depolama ve ağ gibi kaynak yetersizliğinin yaşanabileceği ve performans sorunlarına yol açabileceği kritik noktaları soruna yol açmadan önce belirliyor. Bulut, bir iş yükü ile bağlantılı parametreleri öğreniyor ve uygulamaların devreye alınması ya da taşınması için kullanılan bulut kaynakları doğrultusunda otonom bir çözüm sağlıyor. Bir başka IBM inovasyonu, potansiyel bir sorunu gerçek bir soruna dönüşmeden önce belirleyerek bulut bilişim ortamınızın sorunsuz biçimde işlemeye devam etmesini sağlıyor. (ABD Patent #9.329.908: Bir bulut bilişim ortamında kritik noktaların sorun ortaya çıkmadan önce belirlenmesi)

Bir Hibrit Bulut Ortamında Genel Bulut Kullanımının Ölçülmesi ve Bütünleşik Olarak Raporlanması: Bir hibrit bulut ortamında Public Cloud kullanılması hem maliyet avantajı sağlıyor hem de ek kaynakları kullanılabilir hale getiriyor. Patent, Public Cloud kaynaklarının tahsis edilmesi ve her Public Cloud’da ne kadar kaynak kullandığınızın etkin biçimde izlenmesi için bir yaklaşım tanımlıyor. Çok sayıda Public Cloud hizmeti sağlayıcısı tarafından sunulan hizmetleri açıklayan birleşik kullanım raporları oluşturuluyor ve hangi kullanıcılarınızın kaynakları tükettiğine, bu kaynakları kimin sağladığına ve kaynakların maliyetine ilişkin ayrıntılı bilgiler sunuyor. Bu inovasyon, kuruluşların çalışan ve uygulama kullanımını izlemesine ve ölçmesine ve bilgi teknolojisi maliyetlerini düşürmesine olanak sağlıyor. (ABD Patent #9.336.061: Hibrit bulutlar için hizmet kullanımı ölçümünün bütünleştirilmesi)

IBM mucitleri aynı zamanda yeni siber güvenlik çözümlerine olanak sağlaması beklenen inovasyonlar için patentler aldı.

Bulut uygulama ağına izinsiz girişlerin gerçekleşmeden önce saptanması ve ayrıştırılması: Geliştiriciler, bulut bilişimin self servis yapısı sayesinde yeni uygulamaları daha hızlı ve daha kolay bir biçimde oluşturabiliyor ve devreye alabiliyor. Bu da işletmeye daha hızlı bir şekilde rekabet avantajı sağlanmasına imkan tanıyor. Ancak bu yeni uygulamalar, ağa izinsiz girişin çok daha sık yaşandığı ve çok daha yüksek profilli olduğu bir dönemde halen çok güçlü kurumsal güvenlik gerektiriyor. IBM mucitleri, geliştiricilerin gerekli ayrıştırma düzeyini belirleyerek uygulamaları için çok yüksek ayrıntı düzeyine sahip güvenlik ilkelerini devreye almasına olanak sağlayan bir yaklaşım geliştirdi. Ağa izinsiz girişlerin saptanması durumunda, uygulamalar ya da bunların alt bileşenleri arasındaki ağ bağlantıları kilitlenerek bir saldırının etkilerinin asgari düzeye indirgenmesi sağlanabiliyor. Modern kuruluşların gereksinim duyduğu güvenlikten taviz verilmeksizin bulut uygulamalarının-yerel uygulamaların hızla geliştirilmesine olanak sağlanıyor. (ABD Patent #9.361.455: Ağ üzerindeki bir bilişim ortamında güvenlik yönetimi)

Kimlik avı dolandırıcılığının ve kötü niyetli içeriğin yayılmasının önlenmesi için gelen iletişimlerin yönetilmesi: Bilgisayar korsanları giderek daha yetenekli hale gelirken, kullanıcılara gönderilen iletilerin daha akıllıca filtrelenmesine gereksinim duyuluyor. IBM çalışanları, e-postalar ve metinler gibi gelen iletiler için izin ve güven seviyeleri oluşturulmasını sağlayan bir sistem icat ettiler. Bu sistem, gelen iletiye atanacak güvenilirlik seviyesini ve bu iletinin ne kadarının bir kullanıcıya iletileceğini belirliyor. (ABD Patent #9.460.269: İletişim güvenliği yönetimi)