iCloud şifre sıfırlama dolandırıcılığına dikkat!

Apple, iOS'te güvenlik için 2011 yılında iCloud'a geçiş yapmıştı. iCloud, bulut servisi gibi görünse de aslında Apple cihazlarını sahiplerinin dışında başka kişilerin kullanmasını engelleyen büyük bir güvenlik sistemi olarak tanımlanıyor. Örneğin; iCloud kilitli bir iPhone'u kullanmak bir yana ana ekrana bile erişim izni sağlamak mümkün olmuyor.

iCloud kilitli iPhone'ların sayısının artmasının ardından iCloud kilidi kıran sözde servisler ortaya çıkmaya başlamıştı. Bu sözde servislere icloudservisi.xyz adı verilen bir site de katıldı.

Ekşisözlük'te yer alan bilgilere göre; icloudservisi.xyz'den iCloud kilidi açmak için yardım istenmiş hatta hesaplarına para bile yatırılmış. Ancak iCloud kilidi kırılmadığı gibi yetkililer telefonları da açmamaya başlamış.

iCloud kilidinin bu tür servisler aracılığı ile kırılmasının imkanı yok. Hatta Apple bile güvenlik için iCloud kilidini kırmıyor.

Ekşisözlük'ten "sen kendini vintage mi sandin" kullanıcısının başından geçen olay aşağıda yer alıyor.

"dün akşamüzeri babamın başına gelen olay. iphone tuş kilidini yanlışlıkla değiştirip telefon kilidini açamaması üzerine google'a "icloud şifre sıfırlama" yazarak ilk çıkan siteye (icloudservisi.xyz) tıklayıp destek sağladıklarını(!) söyledikleri numarayı araması ile (evet fazla iyi niyetli haberim olsa asla izin vermezdim) gerçekleşti. telefondaki şahıs ilk başta hiçbir şey yokmuş gibi telefonda yardım edeceğini söyleyerek bilgisayardan teamviewer ile bilgisayarıma bağlanıp birkaç basit işlem yaparak telefonu kapatıp açmamızı (resetlememizi) söyledi. şahsın babamın tanıdığı olduğunu düşündüğümden (hep tanıdıklarına yaptırır bu tür işleri) dediklerini yaptık ertesi güne kadar bekleyeceğimizi ama bu esnada hesabına para yatırmamızı, yatırmadan işlem gerçekleştirmeyeceğini, onun da şirket çalışanı olması sebebiyle durumun böyle olduğunu söyledi. buraya kadar her şey normal ilerledi ve parayı yatırdık. ardından ertesi günün akşamına kadar bu kişiden haber alamadık. telefondaki tüm veriler gitti ve icloud hesabı yok oldu. ardından o kişiyle görüşülen 3 ayrı telefon numarası ile aramayı denesek de telefonuna ulaşamamaya başladık (engellemiş). farklı bir numara ile aradığımızda ise konuyu belirtir belirtmez telefonu suratımıza kapatarak o numarayı da engelledi. savcılığa suç duyurusunda bulunacağız.

mesele ne saflık ne dikkatsizlik bu adamların sitesi teknik destek sitelerinin arasında en tepede duruyor. azıcık gaflete düşen herkes güvenip siteye tıklayabilir. işin garibi bu insanlar google'a nasıl reklam veriyor? google'da bu siteler nasıl böyle kolaylıkla en üste taşınıyor?

bu başlık, olur da başkalarının icloud hesabı sıfırlaması gerekir, bu başlığa rastlar, bu siteden uzak durur diye açılmıştır.

giden paradan ziyade icloud hesabını kurtarmaya çalışıyoruz. hesaba hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. mail hala aktif gözüküyor konudan anlayan, yardımcı olabilecek kimse varsa lütfen ulaşsın.

edit: site kapanmış. yardım eden, şikayet eden, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. bu kadar iyi yürekli insanın ulaşacağından ümidim yoktu. sayenizde mesele yarın çözüme kavuşuyor, bu insanların yaptıkları yanına kalmamalı."