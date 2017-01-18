IDC Türkiye, BT Güvenlik Konferansı yakında başlıyor

IDC Türkiye, BT Güvenlik Konferansı’nda kurumları "Yeni Güvenlik Yol Haritası" oluşturmaya davet ediyor.

18/01/2017 08:14

International Data Corporation (IDC) Türkiye, BT Güvenlik Konferans serisi etkinliklerini, 9 Şubat’ta İstanbul Wyndham Grand Levent Otel’de, 22 Şubat’ta ise Ankara Bilkent Otel’de gerçekleştireceğini duyurdu. Tehdit istihbaratı, güvenlik ve risk işbirliği, bilgi ve operasyonel güvenliğin yakınsaması ve güvenlik karmaşasını yönetme gibi konuların ön plana çıkacağı bu etkinlikler; finans, perakende, üretim, hizmet, devlet kurumları ve holding şirketlerinden üst düzey BT güvenlik yöneticilerini ağırlayacak.

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Konferans çerçevesinde en son teknolojilerin ele alınması için, IDC bu etkinlikte; IBM, Netaş, Palo Alto Networks, CyberArk, Check Point, CRYPTTECH, EfficientIP ile eş-sponsorluk yapan NGN, Forcepoint, Fortinet, Infoblox, Innovera, Intel Security, Microsoft, Platin Bilişim, Symantec-Blue Coat, UITSEC, Veeam, VMware, Biznet Bilişim, Detech ile eş-sponsorluk yapan Titus, Infosec, Logitech, Logsign, Lostar, Netsec, Tesan gibi sektörün önde gelen tedarikçilerinin yanı sıra; STK’lar ve CISO’lar ile de işbirliği yapmaktadır.

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    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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