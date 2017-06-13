İkinci nesil Google Pixel XL iptal edildi

Birkaç ay önce Google'ın 2017'de iki değil üç yeni Pixel marka akıllı telefonu tanıtacağı haberlerini duymuştuk. Bunlardan ikisinin, geçen yıl başlattığı Pixel ve Pixel XL'in doğrudan halefler olduğu söylendi. Üçüncü model ikisinden de daha büyük olacaktı.. Bu Pixel modelleri sırasıyla Walleye, Muskie ve Taimen olarak adlandırılmıştı.

Bugün yeni bir söylenti, bu sonbaharda sadece iki Pixel akıllı telefon tanıtılacağını iddia ediyor. Ancak, bahsi geçen üç cihazın hangisinin iptal edildiği sizi şaşırtabilir. Görünüşe göre iptal edilen model, Pixel XL'in doğrudan halefi olacak olan Muskie'dir.

Üç ayrı kaynağın verdiği bilgilere dayanarak, Google'ın yaklaşmakta olan Pixel telefonlarından birisini çıkarma planlarını öne sürdüğüne artık eminiz. Kod adı 'muskie' olan cihaz, Pixel XL'in başarısının devamı için hazırlanmıştı. Muskie hakkında çok az bilgi mevcuttu ve bu telefonun ikinci nesil Google Piksel XL olması dışında artık başka bir şey öğrenemeyeceğiz.

Google'ın şu anda üç değil, iki Pixel akıllı telefonu bu yıl piyasaya çıkarmayı planladığı ve kod adlarının büyük olasılıkla Walleye ve Taimen olacağına kesin gözüyle bakılıyor.