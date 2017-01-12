İlk 151 Pokémon, Hearthstone kartı oldu!

Corpit adlı bir Reddit kullanıcısı sayesinde orijinal 151 Pokémon Hearthstone kartları olarak yeniden tasarlandı. Corpit, Her türün özelliklerini yakalamaya çalışırken, onları da kart olarak benzersiz yapmaya çalıştım dedi.

Çoğu Hearthstone seti gibi, kartlar güç perdesi doldurucusundan sınır çizgisine kadar her şey dahil. Örneğin, Squirtle son derece güçlü, Wartortle ve Blastoise de bu arada, Ivysaur güçsüz.

Articuno, özellikle çok güçlü. Diğer tüm yardımcıları donduran ve sonra onları donmuş halde tutan bir yeteneği var. Pokémon'un Efsanevi kuşlarından birinden de bu beklenirdi. ancak ateş tipi Moltres de Articuno'yla benzer bir yeteneğe sahip. Battlecry ile diğer tüm canlılara 3 hasar veriyor.

Fiziksel güçlü Machop harika istatistiklere sahip ancak büyüler için zayıf. Venusaur, Living Roots'dan iki kopya elinize geliyor. Meowth ve Persian, ikisi de sana para veriyor ya da madeni paraların gücünü arttırıyor.

Buradan tüm albüme göz atabilirsiniz.