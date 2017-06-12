İlk olarak Galaxy Note 7'de başlayan bu özellik, Google Play'de!

Samsung son zamanlarda pek çok uygulamasını Google Play Store'a getirmek için çalışıyor ve bugün, listeye bir tane daha ekleyebiliriz. İlk olarak hayal kırıklığına uğramış olan Galaxy Note 7'de başlatılan şirketin Secure Folder (Güvenli Klasör) uygulaması, Google Play'de yayınlandı.

Artık Güvenli Klasör uygulaması Play Store'da mevcut olduğundan, Samsung'un güncellemeleri biraz daha kolaylaştırması gerekiyor. Yani, bir Galaxy S8 , S8 Plus veya diğer uyumlu bir Samsung cihazına sahipseniz, Galaxy Apps mağazasını güncellemek için artık açmanız gerekmeyecek demektir.

Şu anda Google Play'de kullanıma sunulması bu uygulamayı, herhangi bir Android telefonunda indirebileceğiniz anlamına gelmediğini unutmayın. Kullanabilmeniz için uyumlu bir Samsung cihazına ihtiyacınız olacak.

Bilmeyen kullanıcılar için, Güvenli Klasör en yeni Samsung telefonlarında, meraklı gözlerden gizli bilgileri uzak tutmanızı sağlayan bir uygulamadır. Dosyaları, uygulamaları, notları, resimleri ve daha fazlasını içeride depolayabilir ve bunları şifre, PIN veya başka bir biyometrik doğrulama yöntemiyle koruyabilirsiniz.

Daha önce belirtildiği gibi, uygulama ilk olarak Note 7'de başlayıp daha sonra Şubat ayında S7 ve S7 Edge'e geçti.