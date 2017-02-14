İlk yerli antivirüs programı Chomar!

Türkiye'nin ilk antivirüs yazılımı olan Chomar (Çomar) resmen hizmete girdi. Chomar'ın özellikle milli güvenliğin korunmasına ve ekonomiye katkı sağlayamasına kesin gözüyle bakılıyor. Ülkemiz, dünyada antivirüs teknolojisine sahip 17 ülkeden biri oldu. Milli imkanlarla geliştirilen yerli antivirüs yazılımının adı Chomar (Çomar).

Yerli yazılım, ekonomiye katkı ve milli güvenlik açısından da önemli bir imkan sağlayacak. Chomar antivirüs yazılımı Mersin'de Teknopark'ta geliştirildi. 10 kişilik mühendis ekibinin 3 yıllık çalışmasın ürünü olan milli antivirüs programı, üstün bir kalitede.

Chomar, en yüksek seviye olan Gold sertifikasına sahip. Dünyada bu sertifikayı alan 33 adet ürün bulunuyor. Programın 2 versiyonu var.

Chomar Antivirüs Özellikleri

On-Access Tarama

Tehditleri gerçek zamanlı olarak algılayarak bilgisayarınızı etkilenmeden engeller.

Antivirus ve Antispyware

Virüsler, casus yazılımlar ve diğer zararlı yazılımlara karşı bilgisayarınızı korur.

Self-Defense

Zararlı yazılımlara karşı savunma mekanizması.

Sezgisel Koruma

Yeni ve tanımlanmamış zararlı yazılımlara karşı koruma.

Düşük Kaynak Tüketimi

Bilgisayarınızı kullanılmaz hale gelmesine karşı korur.

Otomatik Güncelleme

Lisans süreniz boyunca, en güncel tehditlere karşı otomatik olarak güncelleme.

Sunum Modu

Herhangi bir program tam ekran çalışırken açılır pencereleri engeller.

Türkçe Destek

Aboneliğiniz süresince müşteri hizmetlerinden 7/24 faydalanabilirsiniz.

Uzaktan Yönetim

Uzaktan yapılandırma sağlayarak etkin bir yönetim.

İnternet Koruması

Zararlı web sitelerine erişimi engeller. İnternetten indirilen dosyaları otomatik olarak tarar.

E-Posta Koruması

İstenmeyen veya kötü amaçlı e-postaları gelen kutunuzdan uzak tutar, ekleri otomatik tarar.

Güvenli Dosya Silme Aracı

Önemli verilerinize zarar vermeden geri getirilemeyecek şekilde kalıcı olarak silmenizi sağlar.

Veri Kasası

Önemli verilerinizi şifreleyerek yetkisiz erişimlere karşı korur.

Veri Kaçağı Önleme

Tanımlı olmayan çıkarılabilir aygıtların kullanılmasını engeller.

Chomar'a buradan ulaşabilirsiniz.