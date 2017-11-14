İlk yüzen kent geliyor!

PayPal'ın kurucusu Peter Thiel son yıllarda üzerinde çalıştığı ve en büyük ortaklarından birisi olduğu yüzen kent projesiyle ilgili çalışmalarını hızlandırdı. Pasifik Okyanusu'nda yer alacak kent için ilk çalışmaların 2020 yılında başlamasının planlandığı açıklandı.

Ocak ayında Fransız Polinezyası ile test amaçlı bir platform kurmak için anlaşan firma, gezegenimizin ilk yüzen şehir devletini Tahiti açıklarında kurmaya hazırlanıyor. Tamamlandığında bir deniz petrol platformuna benzeyecek olan kentin kendi kanunları olan bağımsız bir yapı olması planlanıyor.

Bitirildiğinde yüzen kentin her birinde yaklaşık 270 kişiye ev sahipliği yapacak yüzlerce platformdan oluşması hedefleniyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Seasteading Institute'un başkanı Joe Quirk, bu yapının dünya hükümetleri ile bir bağı olmayacağını ve 2050 yılına geldiğimizde binlerce yüzen kent olacağını söyledi.