Apple, en güçlü bilgisayarı iMac Pro'yu tanıttı!

iOS 11'in ilgi odağı olduğu WWDC 17 etkinliğinde Apple'ın şimdiye kadarki en güçlü bilgisayarı olan iMac Pro tanıtıldı. iMac Pro, sunduğu özellikler ile Mac Pro modelinden bir tık önde yer alıyor. Peki, iMac Pro'nun özellikleri neler?

iMac Pro, 27 inç büyüklüğünde 5K çözünürlüğünde ekran ile geliyor. 18 çekirdekli Xeon işlemciye kadar yükseltilebilen iMac Pro, 22 teraflop grafik performansı ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor. iMac Pro, özellikle grafik ve render işi ile uğraşanların hayallerini süsleyecek.

Uzay grisi rengindeki iMac Pro, 4 TB'a kadar SSD ve 128 GB'a kadar ECC bellekleri destekliyor. Grafik bölümünde ise Radeon Pro Vega'ya yer veriliyor. iMac Por'nun üzerinde dört adet Thunderbolt 3 portu yer alıyor. FaceTime çözünürlüğü ise 1080P'ye yükseltilmiş durumda. Ayrıca yüksek hızlı internet isteyenler için 10Gb ethernet portu iMac Pro'da yer alıyor.

iMac Pro fiyatı ise 4,999 dolardan başlıyor.