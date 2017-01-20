Injustice 2 Beta testleri başladı

NetherRealm Studios tarafından geliştirilen Injustice 2, yılın en çok beklenen oyunları arasında yer alıyor. Dövüş oyunu kategorisindeki Injustice 2, bünyesinde barındırdığı geniş süper kahraman seçeneği ve DLC'ler ile eklenecek karakterler ile dolu dolu bir dövüş oyunu olacak.

Mayıs ayında PlayStation 4 ve Xbox One konsolları için yayınlanacak Injustice 2'nin, raflardaki yerini almadan önce Beta testine tabii tutulacağı ortaya çıktı. NeathRealm'den Ed Boone, Injustice 2'nin Beta testlerinin başladığını Twitter üzerinden resmen duyurdu.

Açık beta şeklinde olacak olan Injustice 2'yi daha çıkmadan önce aşağıda paylaşacağımız linke tıklamanız ve formu doldurmanız yeterli olacaktır.

Formu doldurup gönderdikten sonra Beta testi için mailinize bir kod gelecek. Bu kodu PS4 veya Xbox One'a girerek Injustice 2'nin Beta sürümünü indirebilirsiniz.

Injustice 2'de; Aquaman, Atrocitus, Bane, Batman, Blue Beetle, Braniac, Deadshot, The Flash, Gorilla Grodd, Harley Quinn, Poison Ivy, Robin, Supergirl, SupermanWonder ve Woman yer alacak.