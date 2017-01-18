Injustice 2 hikaye fragmanı yayınlandı!

DC Universe dövüş oyunu olan Injustice 2'nin hikaye fragmanı yayınlandı. Oyun, 2013'de çıkan Injustice: Gods Among Us'ın parçalarından bir araya geliyor. Bazı kişilerin, hala Superman için çok fazla sevgiye sahip oldukları ortaya çıktı; mesela Robin, Superman için babasına karşı çıktı.
Supergirl, kuzeniyle aynı fikirde gibi görünmüyor ve Batman, Superman zulmünü bitirerek düzeni sağlamaya çalışırken eski hasmıyla ittifak kurmuş görünüyor.
Önümüzdeki hafta yeni bir karakterler de ortaya çıkacak. Bu fragmanda görülen tüm kahramanlar ve kötü adamlar şimdiye kadar doğrulananlar. Injustice 2, 16 Mayıs 2017'de PlayStation 4 ve Xbox One için yayınlanacak.
Şuana kadar oyunda olacağını öğrendğimiz karakterler;
Aquaman
Atrocitus
Bane
Batman
Blue Beetle
Braniac
Deadshot
The Flash
Gorilla Grodd
Harley Quinn
Poison Ivy
Robin
Supergirl
Superman
Wonder Woman
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