Injustice 2 hikaye fragmanı yayınlandı!

DC Universe dövüş oyunu olan Injustice 2'nin hikaye fragmanı yayınlandı. Oyun, 2013'de çıkan Injustice: Gods Among Us'ın parçalarından bir araya geliyor. Bazı kişilerin, hala Superman için çok fazla sevgiye sahip oldukları ortaya çıktı; mesela Robin, Superman için babasına karşı çıktı.

Supergirl, kuzeniyle aynı fikirde gibi görünmüyor ve Batman, Superman zulmünü bitirerek düzeni sağlamaya çalışırken eski hasmıyla ittifak kurmuş görünüyor.

Önümüzdeki hafta yeni bir karakterler de ortaya çıkacak. Bu fragmanda görülen tüm kahramanlar ve kötü adamlar şimdiye kadar doğrulananlar. Injustice 2, 16 Mayıs 2017'de PlayStation 4 ve Xbox One için yayınlanacak.

Şuana kadar oyunda olacağını öğrendğimiz karakterler;

Aquaman

Atrocitus

Bane

Batman

Blue Beetle

Braniac

Deadshot

The Flash

Gorilla Grodd

Harley Quinn

Poison Ivy

Robin

Supergirl

Superman

Wonder Woman