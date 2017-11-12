Injustice 2, Ninja Kaplumbağalar ile güçlendirilecek!

Injustice 2, PC tutkunları için 17 Kasım 2017'de resmen satışa sunulacak. Yayıncı şirket Warner Bros, konsol pazarında rekorlar kıran yapımın, aynı başarıyı PC'de tekrarlaması için elinden geleni ardına koymuyor.
Yapım pek çok popüler karakterler zenginleşiyor. DLC 3 paketinde Teenage Mutant Ninja Turtles ve DC karakterleri Enchantress ve Atom da yer alacak ve mücadeleye katılacak.
Teenage Mutant Ninja Turtles karakterlerinin kadroya katılması çarpıcı bir bağlamda gerçekleşiyor. Takımın lideri Leonardo'ya göre tüm kaplumbağalar omuz omuza savaşacak. Gerçi takımın asi ve aşırı güçlü elemanı Raphael, her an bir sürprizle karşımıza çıkabilir.
Yapımın sistem gereksinimlerini bir kez daha hatırlatalım:
Asgari Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 / Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-750, 2.66 GHz / AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz or AMD Ryzen™ 3 1200, 3.1 GHz
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce GTX 570 or NVIDIA® GeForce™ GTX 1050/ AMD® Radeon HD 7850 or AMD Radeon™ RX 550
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 52 GB kullanılabilir alan
Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 / Windows 10
- İşlemci: Intel Core i3-2100, 3.10 GHz / AMD FX-6300, 3.5 GHz or AMD Ryzen 5 1400, 3.2 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce™ GTX 780 / AMD Radeon™ R9 290 or RX 570
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 60 GB kullanılabilir alan
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