Injustice 2, Ninja Kaplumbağalar ile güçlendirilecek!

Injustice 2, PC tutkunları için 17 Kasım 2017'de resmen satışa sunulacak. Yayıncı şirket Warner Bros, konsol pazarında rekorlar kıran yapımın, aynı başarıyı PC'de tekrarlaması için elinden geleni ardına koymuyor.

Yapım pek çok popüler karakterler zenginleşiyor. DLC 3 paketinde Teenage Mutant Ninja Turtles ve DC karakterleri Enchantress ve Atom da yer alacak ve mücadeleye katılacak.

Teenage Mutant Ninja Turtles karakterlerinin kadroya katılması çarpıcı bir bağlamda gerçekleşiyor. Takımın lideri Leonardo'ya göre tüm kaplumbağalar omuz omuza savaşacak. Gerçi takımın asi ve aşırı güçlü elemanı Raphael, her an bir sürprizle karşımıza çıkabilir.

Yapımın sistem gereksinimlerini bir kez daha hatırlatalım:

Asgari Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 / Windows 10

64-bit Windows 7 / Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-750, 2.66 GHz / AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz or AMD Ryzen™ 3 1200, 3.1 GHz

Intel Core i5-750, 2.66 GHz / AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz or AMD Ryzen™ 3 1200, 3.1 GHz Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce GTX 570 or NVIDIA® GeForce™ GTX 1050/ AMD® Radeon HD 7850 or AMD Radeon™ RX 550

NVIDIA® GeForce GTX 570 or NVIDIA® GeForce™ GTX 1050/ AMD® Radeon HD 7850 or AMD Radeon™ RX 550 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 52 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri