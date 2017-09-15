İnovayon yarışması başladı

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen İnovasyon Yarışması sırası ile;
Başakşehir Living Lab
Başakşehir Belediyesi
işbirliği ile düzenlenmektedir.
AMAÇ
Ortaokul, lise ve üniversiteler de eğitim gören öğrenciler ile öğretmen ve öğretim görevlilerinin yenilikçi projeler üretmek konusunda desteklemek ve teşvik etmektir.
2- KONU
Katma değeri yüksek, özgün tasarımlı ve yenilikçi projeler ortaya çıkarmak amacıyla aşağıdaki alanlardan bir ya da birden fazlası ile ilgili fikir / projeler önerilebilir.
Ürün inovasyonu,
Hizmet İnovasyonu,
Pazarlama İnovasyonu,
Organizasyonel İnovasyon
3- KİMLER KATILABİLİR
*Yarışma, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile öğretmen ve öğretim görevlilerinin katılımına açıktır.
– Ortaokul kategorisi: 5.- 8. sınıflar,
– Lise kategorisi: 9. – 12. sınıflar,
– Üniversite kategorisi: Yüksekokul ve üniversite,
– Öğretmen kategorisi: İlk ve orta öğretim,lise , öğretim görevlileri
*Her katılımcı 1’ den fazla proje ile katılabilir. Her proje için ayrı rumuz ve proje formu doldurulması gerekir.
*Yarışma bireysel ve grup katılımlarına açıktır. Grup katılımı en fazla 4 kişiden oluşabilir.
*Yarışma yüksek lisans öğrencilerine kapalıdır.
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