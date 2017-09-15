İnovayon yarışması başladı

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen İnovasyon Yarışması sırası ile;

Başakşehir Living Lab

Başakşehir Belediyesi

işbirliği ile düzenlenmektedir.

AMAÇ

Ortaokul, lise ve üniversiteler de eğitim gören öğrenciler ile öğretmen ve öğretim görevlilerinin yenilikçi projeler üretmek konusunda desteklemek ve teşvik etmektir.

2- KONU

Katma değeri yüksek, özgün tasarımlı ve yenilikçi projeler ortaya çıkarmak amacıyla aşağıdaki alanlardan bir ya da birden fazlası ile ilgili fikir / projeler önerilebilir.

Ürün inovasyonu,

Hizmet İnovasyonu,

Pazarlama İnovasyonu,

Organizasyonel İnovasyon

3- KİMLER KATILABİLİR

*Yarışma, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile öğretmen ve öğretim görevlilerinin katılımına açıktır.

– Ortaokul kategorisi: 5.- 8. sınıflar,

– Lise kategorisi: 9. – 12. sınıflar,

– Üniversite kategorisi: Yüksekokul ve üniversite,

– Öğretmen kategorisi: İlk ve orta öğretim,lise , öğretim görevlileri

*Her katılımcı 1’ den fazla proje ile katılabilir. Her proje için ayrı rumuz ve proje formu doldurulması gerekir.

*Yarışma bireysel ve grup katılımlarına açıktır. Grup katılımı en fazla 4 kişiden oluşabilir.

*Yarışma yüksek lisans öğrencilerine kapalıdır.