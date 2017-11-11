İnsan beyni gibi davranan hücreler farelere enjekte edildi!

Stanford Üniversitesi'ndeki uzmanlar, insan beyni gibi davranandokular geliştirerek, bunları farelere enjekte etti. Bu dokulara organoid ismini verdiler. Bu hücreler farelerin kan dolaşımına bağlandı ve uzun süre yaşaması sağlandı.

Ardından farelerin gözüne ışık tutuldu ve organoid’lerin buna tepki verdiği görüldü. Çalışamada fare beynine sadece 3 veya 4 organoid bağlandı. Ancak bu sayının fare beyninin toplam hücre sayısına denk gelen bin organoid'i bulması durumunda farenin ne tepki vereceği bilinmiyor.

Bazı uzmanlar çalışmanın, beyin hastalıkları ve hasarı ile bunların tedavisinde çığır açacağını düşünüyor. Bazıları ise daha insansı hale gelen deney farelerinin, gelecekte daha fazla saygı görmesi gerekebileceğini savunuyor.