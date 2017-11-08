İnsan beyni hacklenebilir mi?

Amerika ve Avrupa’da biyoteknoloji araştırmalarına ciddi yatırımlar yapılıyor ama Güney Afrika herkesi şaşırtarak bir açıklama yaptı. Geçtiğimiz günlerde beyni ilk defa internetortamına bağladıklarını duyurdu. Johannesburg’daki Wits Üniversitesi’nde yapılan araştırma, Medical Express’te yayımlandı ve sosyal ortamlarda beynin gerçek zamanlı olarak nasıl internete bağlandığını gösteren videolar dolaştı. Dünyaca ilgi toplayan Brainternet projesinde, kişilerin kafasına yerleştirilen EEG cihazıyla beyin dalgaları, ucuz bir Raspberry Pi bilgisayarında dönüştürüldü.

Wits Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi olan ve projeye de gözetmenlik yapan Adam Pantanowitz, Brainternet ile kişilerin beyin aktivitelerini eş zamanlı olarak gözlemleyebileceklerini ve bunun gelecekte hem beyinden internet ortamına, hem de internet ortamından beyine veri gönderecek bir akıllı telefon uygulaması haline gelebileceğini söyledi. Ancak beynin bilgisayar ortamına bağlanmasıyla ilgili etik ve güvenlik açısından endişeler büyüyor. Peki Braininternet’in gelecekte ne gibi tehlikeleri olabilir?

Bu konuyla ilgili açıklamalar yine Pantanowitz’den geliyor. Pantanowitz, Eş zamanlı olarak beyin dalgalarının verilerinin geniş çapta sunulduğu bu proje ile bilgiler beynimizden internet ağına ve küresel internet ağından beynimize doğru yolculuk yapabilir; ancak herkesin beyninin internet ortamına bağlanması, bazı kişisel güvenlik sorunlarını meydana getirebilir. Bu da toplum için ciddi bir tehlike oluşturur. ifadelerine yer veriyor.

Bu tarz tehlikeli durumları engellemek için Pantanowitz, Brainternet projesiyle gündeme gelen güvenlik meselelerini dikkate alan tüm internet ağından tamamen bağımsız bir bağlantı ağı oluşturulmasını öneriyor. Çin’in kuantum iletişimi projesini işaret eden Pantanowitz, kuantum mekaniği ile verilerin şebekeler içinde fotonlarla güvenli olarak taşındığı, verilerin aktarım esnasında ele geçirilemediği veya kopyalanamadığı bu sistemin, Brainternet için de oluşturulabileceğini söylüyor. Çin, 16 Ağustos 2016 tarihinde, dünyadaki ilk kuantum uydusunu uzaya fırlattı. Bu casus uydu ile yüksek güvenlikli internet ve gizli bir iletişimin yıllar içerisinde mümkün hale gelebileceği söyleniyor.