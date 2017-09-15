İnsan beyni internete bağlandı!

Internet of Things, yani Şeylerin İnterneti. Bu terim hayatımıza internetin girişiyle birlikte girdi. Anlamı internete bağlı olan cihazlar ve oluşturdukları devasa ağı temsil ediyor. Önce bilgisayarlarımızın dahil olduğu küresel internete zamanla telefonlarımız, akıllı saatlerimiz, televizyonlarımız, kahve makinelerimiz, otomobillerimiz ve hatta giydiğimiz kıyafetler bile dahil oldu. Yani nüfusu insanlardan kat ve kat fazla olan sanal bir dünya yarattı insanoğlu ve artık kendisini de o dünyaya dahil etmeye karar verdi.

Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'daki Wits Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar, bu iş için bir ekip kurdular. Grup biyomedikal alanda ilerlediği bir proje üzerine tarihi başarılar elde etti. Medical Express dergisinde yayınlanan bir habere göre araştırmacılar, ilk defa insan beynini gerçek zamanlı olarak internete bağlamak için bir yol keşfettiler. Bu projenin kurduğu temeller üzerine yakın gelecekte, beyin ve bilgisayarlar arasında kolaylıkla veri aktarımı yapılabilecek.

Proje sorumlusu Adam Pantanowitz:

Beyni internete bağlayabilmek, beyin-bilgisayar arayüzü araştırmaları için yeni bir sınır belirlemiştir. Bir insan beyninin bilgiyi nasıl işlediğini kolayca anlatan veri bulamazsınız. Brainternet bir kişinin kendi beyinini ve başkalarının beynini anlamasını sağlayacak. Beyin aktiviteleri sürekli olarak izlenebilecek ve bazı etkileşimleri internet üzerinden yapmak mümkün olacak. dedi.