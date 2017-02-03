İnsan ve robot karşılıklı satranç oynayacak

Sanayi 4.0 evresi ile birlikte fabrikaların üretim sürecinde kritik önem taşıyan robotlar, sağladıkları hız ve kolaylıklarla her geçen gün sanayide daha çok rol alıyor. Yaşanan gelişime paralel olarak, hem sanayide hem de bilim ve sağlık alanlarında kullanılan endüstriyel robotları programlayabilecek, üretim hatlarına entegrasyonunu sağlayabilecek ve yeni robotlar tasarlayabilecek mühendislerin yetiştirilmesi önem kazanıyor. Fabrika otomasyonu ve ileri robot teknolojileri alanında dünyanın önde gelen markalarından Mitsubishi Electric, Türkiye’de gelecekte otomasyon ve ileri robot teknolojilerine yön verecek uzmanların yetiştirilmesi amacıyla eğitime destek oluyor. Üniversitelerin mühendislik fakültelerinde Robot Eğitim Merkezi kurulmasına öncülük eden Mitsubishi Electric 6 eksenli endüstriyel robotu ile Doğuş Üniversitesi’nde de öğrencilerin ileri teknolojiyi kullanarak, inovatif fikirlerinin hayat bulmasına katkı sağlıyor

Mitsubishi Electric tarafından Doğuş Üniversitesi işbirliğiyle kurulan Endüstriyel Otomasyon ve Robot Teknolojileri Eğitim Merkezi’nde birçok başarılı projeye imza atılıyor. Bugüne kadar 77 öğrencinin başarı sertifikası aldığı eğitim merkezinde, ulusal ve uluslararası akademik çalışmalar ve projeler hayata geçiriliyor. 2015 yılında Mitsubishi Electric’in 6 eksenli endüstriyel robotunu, esnek dans figürlerine bir insan gibi tepki verebilecek şekilde programlayarak gerçekleştirdikleri teknoart dans şovu ile büyük beğeni toplayan geleceğin mühendis adayları şimdi de robota satranç oynamayı öğretiyor.

Robot simülatörü ile satranç projesi

Teknoloji eğitiminin oyunlarla ilişkilendirilerek somutlaştırılması, karmaşık teknolojilerin öğrenilmesinin kolay ve zevkli hale gelmesini sağlıyor. Bu noktadan hareketle, robotik alanı içinde özellikle insan-makine etkileşimi çalışmaları için cazip bir konu olan satranç oyununu tercih eden Doğuş Üniversitesi öğrencileri, teknolojinin ne kadar ilerlediğini göstermek amacıyla insanı yenebilecek bir bilgisayar yazılımı geliştirmek için çalışıyor. İnsanla karşılıklı satranç oynayabilen bir robotik sistem geliştirmeyi hedefleyen Robot ile Satranç Projesi” üç aşamadan oluşuyor.

Projenin birinci aşaması için “el hareketleri tanıma kütüphanesi” tasarlayan öğrenciler, bu kütüphane ile kullanıcıların bir mouse ya da klavye yerine ellerini kullanarak robotu simülatörde kontrol edip satranç taşlarını hareket ettirmelerini sağladı. Projenin ikinci aşamasında ise Mitsubishi Electric robotu kullanılarak satranç oynayan sistem geliştirildi. Bu aşamada insan hamlesi bilgisayarda tasarlanmış bir ara yüzle yapılıyor ve bilgisayar hamlenin satranç kurallarına uygunluğunu kontrol ederek hem ekranda hem de satranç tahtasında hareket gerçekleştiriyor. İnsan hamlesinin ardından ise yine ara yüzde ve satranç tahtasında robot hamlesini gerçekleştiriyor. Çalışmalarına devam edilen projenin son aşamasında ise görme sensörü yardımıyla insan ve robota karşılıklı satranç oynatmak hedefleniyor.

Sektör profesyonellerine temel robot eğitimi

Doğuş Üniversitesi ve Mitsubishi Electric işbirliğiyle kurulan Endüstriyel Otomasyon ve Robot Teknolojileri Eğitim Merkezi’nde, mühendislik fakültesi öğrencileri robot teknolojileri ve ileri hareket kontrolü derslerinin uygulamalarını yapıyor. Robotların eğitimde kullanılması bireyin yaratıcı düşünme, kendine güven, iletişim, liderlik, nesneleri anlamlandırma ve teorik bilgiyi pratiğe dökme becerilerini geliştiriyor. 2015 yılından bu yana 77 öğrencinin başarı sertifikası aldığı eğitim merkezinde, öğrenciler yaz stajları ve bitirme projelerinde de Mitsubishi Electric robotlarını kullanabildiği gibi sektör profesyonelleri için de temel robot eğitimi düzenleniyor.

Gerçek zamanlı haberleşme gücü

PLC CPU, Robot CPU, Motion CPU, CNC CPU gibi birçok farklı otomasyon disiplinini bir araya getiren Multi CPU özelliğiyle mükemmel çözüm sunan Mitsubishi Electric robotlarının bu yapısı sayesinde, bilim insanlarının teorik dünyalarında oluşturdukları matematik modellerle gerçek zamanlı haberleşme gücüne sahip bir kontrol alt yapısına sahip olunması sağlanıyor. Ethernet, Profibus, Profinet, DeviceNet ve CC-Link network bağlantıları, robotların daha büyük sistemlere kolayca entegre olmasını sağlayarak kullanıcılara işlemlerin tüm evresinde erişim imkanı sunuyor. Mitsubishi Electric robotları, 64 bit Risc CPU yapısı ile çevre cihazlarla (örneğin görüntü işleme cihazları) tıpkı kendi eklemi gibi kolaylıkla uyum sağlıyor. 7 kameranın bir robota Ethernet üzerinden bağlanabildiği bu ileri teknolojide, yüksek hızlı işlem gücü Matlab gibi teorik simulasyon yazılımlarıyla entegrasyonu gerçekleştiriyor.