İnsanlar için korku hikayeleri yazan yapay zeka!

Massachusetts Institute of Technology araştırmacıları tarafından geliştirilen yapay zeka programı kendi korku hikayelerini yazıyor.

28/10/2017 16:30

Massachusetts Institute of Technology tarafından geliştirilen yapay zeka, Frankenstein'ın yazarı  Mary Shelley'nin adını taşıyor. Shelley AI'ın hikayeleri de gerçekten korkunç ve tüyleri diken diken edici. Shelley AI, Twitter'da belli saatlerde insanlarla etkileşime geçerek kendi korku senaryolarını kaleme alıyor.

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Shelley türünün ilk örneği değil daha önce yine Massachusetts Institute of Technology araştırmacıları, Nightmare Machine adında bir yapay zeka programı daha duyurmuştu. Araştırmacılar bu korku senaryoları kaleme alan yapay zeka programı için yaptıkları açıklamada onun en hoşlandığı şeyin, insanlarla işbirliği içinde çalışarak, insanların kabuslarını öğrendiği ve şimdiye kadarki en korkunç hikayeri yazmak olduğunu söyledi.

Yapay zeka ve aslında robotlarla ilgili birçok iddia ortaya atılıyor. Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde göreve başlayan robotlar bu iddialardan en klişe olanının tekrar konuşulmasını sağlamıştı. Evet bahsettiğimiz olay, birgün insanların işini ele geçirip geçirmeyecekleri sorusu. Bu korku hikayelerine bir örneği aşağıda İngilizce olarak bulabilirsiniz.

    Yazar: Berk İşçimen

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