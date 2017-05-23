Instagram'a sessiz sedasız yeni özellik eklendi!

Instagram, insanların bir gönderiyi silip silmeyeceğine karar verme sürecinde alternatif olarak "arşiv" adlı yeni bir özelliği kullanıma sundu.

Sessiz sedasız gelen bu özellik sayesinde; gönderilerinizi silmek yerine arşivleyebilecek ve daha sonra profilinizden görüntüleyebileceksiniz.

Arşivlenen Instagram gönderilerini sadece kullanıcı kendi görüntüleyebilecek. Yani bir başka kullanıcının arşivlediği gönderileri görüntülemek mümkün olmayacak.

Gönderileri arşivlemek için; fotoğraf veya video paylaşımınızın yanında yer alan üç noktaya basın. Daha sorna açılan menüden "Arşivle" seçeneğine tıklayın.

Arşivlediğiniz gönderileri profilinizin sağ üst tarafında yer alan simgeye tıklayarak daha sonra görüntüleyebilirsiniz.

Instagram'ın bu özelliğini kullanabilmek için App Store veya Google Play Store'dan uygulamanın en güncel sürümünü yüklemeniz gerekiyor.