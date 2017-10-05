Instagram'a anket özelliği geldi!

Sosyal medyanın popüler uygulaması Instagram her geçen gün yeni bir özellik ekliyor. Bugün de yine benzer bir konuyla sizlerin karşısınndayız. Artık Instagram'da da anket yapabilecek takipçilerinizin fikirlerini öğrenebileceksiniz. Facebook ve Twitter'ın anket özelliği eklemesinin ardından Instagram da InstaStory kısmına anket özelliğini ekledi.

Hikayelerde çift seçenekli bir anket paylaşmak ve eşzamanlı olarak geri bildirim almak için aşağıdaki adımları atmak yeterli olacak:

Hikayeniz için bir fotoğraf ya da video çektikten sonra anket çıkartmasını seçin ve istediğiniz yere yerleştirin; kendi sorunuzu yazabilir ve hatta anket seçeneklerini kişiselleştirebilirsiniz.

Anketinizi paylaştıktan sonra arkadaş ve takipçileriniz hemen oy vermeye ve eşzamanlı sonuçlar görmeye başlayabilir. Birisi anketinize cevap verdiğinde, herhangi bir zamanda hangi cevabın önde olduğunu görebilecek.

Kendi anket sonuçlarınızı görüntülemek için izleyiciler listesini yukarı çekerek açın. Yalnızca hangi seçeneğin kaç oy aldığını değil, kimin hangi seçeneğe oy verdiğini de görebileceksiniz.

Ancak, hesabında anket yapmayan ve karşısına çıkan anketlere oy verenlerin bilmediği bir durum var. Öyle ki; ankete verdiğiniz oy karşı taraftaki anketi başlatan kişi veya kişiler tarafından görülüyor.

Bu durum hakkında çok çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü ikili ilişkilerde büyük bir yer tutan sosyal medya sıkıntı çıkarabilir. Oy verirken çok dikkatli olun ve iki kere düşünün bizden söylemesi.