Instagram beğenileriniz bu yüzden düşmüş olabilir!

Popüler sosyal medya platformu olan Instagram, bugünlerde kullanıcı sözleşmesinde yazmayan ancak gizliden gizliye uygulanan Shadowban sistemi ile gündeme gelmeye başladı. Peki, nedir bu Shadowban?

Shadowban isminden de anlaşılacağı gibi gölge banı olarak geçiyor. Bu yöntem ile Instagram sizi sessiz sedasız banlıyor. Ancak bu banlama direkt olarak hesaba olmadığı için anlaşılamıyor.

Shadowban yiyen kullanıcıların gönderileri; Instagram önerilerinde ve hashtaglerde görünmüyor. Bildiğiniz gibi beğeni ve takipçi arttırmak için farklı hashtagler kullanılıyor. Özellikle firmalar reklam amaçlı bir hashtag buluyor ve bunu parayla Instagram'da yayıyor.

Instagram bunun önüne geçmek için bu tarz hashtaglerin kullanıldığı gönderileri Shadowban sistemi ile diğer kullanıcılardan gizliyor.

Shadowban'a maruz kalmamak için gönderinize alakasız onlarca hashtag yazmamanız tavsiye ediliyor. Eğer Shadowban yiyip yemediğinizi merak ediyorsanız; buradaki siteden kolayca öğrenebilirsiniz.