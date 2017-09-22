Instagram canlı videolara yeni özellik geldi!

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram, kullanıcıların canlı video paylaşırken yüz filtreleri kullanabileceğini açıkladı. Aralarından seçim yapabileceğiniz seçenekler arasında önümüzdeki hafta canlı video için hazır olacak olan yeni bir güneş gözlüğü filtresi de var. Instagram her şeyi düşündü; gözlüklere yansıyan sahneyi basit bir dokunuşla değiştirebilirsiniz. Canlı videonuzu tamamladıktan sonra, hikayelerde tekrar oynatılmasını sağlayabilirsiniz. Veya yayını silebilirsiniz.

Canlı bir video sırasında, yayın öncesi veya sırasında yüz filtrelerini kullanmak için, ekranın sağ alt tarafındaki yüz simgesini tıklatmanız gerekiyor. Canlı video sırasında görünümünüzü değiştirmek için herhangi bir filtreye dokunun; istediğiniz kadar yüz filtresi kullanabilirsiniz.



Bugünden itibaren Instagram, canlı video için yüz filtreleri sunmaya başlıyor. Bu yeni özelliği bir süre almazsanız endişe etmeyin zamanla gelecektir. Çünkü Instagram, bu yeni özelliğin küresel piyasaya sürülmesinin tamamlanmasının birkaç hafta süreceğini belirtti.