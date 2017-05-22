Instagram'da beğeni arttırma ipuçları!

Instagram'da paylaştığınız fotoğraflara daha fazla beğeni gelmesini istiyorsanız, sizler için hazırladığımız ipuçlarına mutlaka göz atmalısınız.

22/05/2017 10:10

Fotoğraf ve video paylaşma platformu Instagram'a, gün içerisinde milyonlarca içerik yükleniyor. Bunca çok içeriğin arasından kullanıcılar beğenme tuşuna basmadan önce seçici davranıyor. Instagram'da hatta beğeni almak için çektiğiniz fotoğrafın açısının bile önemli.

Biz de sizler için Instagram'da beğeni arttırmanın ipuçlarını bir araya getirdik. Fotoğraflarınızı bu ipuçlarına göre çekerseniz, alacağınız beğenileri ikiye katlayabilirsiniz.

Fotoğraf çekerken sadece belden yukarısını çekin ve elinizle yüzünüzü kapatmayın.

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    Yazar: Ender Öztürk

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