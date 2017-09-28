Instagram hesabınızı güvende tutun

Dünyada aylık 700 milyon aktif kullanıcısı bulunan Instagram’ın Türkiye’deki kullanıcı sayısı da her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu artışla birlikte, Instagram’da gerçekleştirilen siber saldırılarda da ciddi bir artış gözlemleniyor. Siber saldırılara karşı dikkatli olunmasının altını çizen Dijital Yaşam Koçu Furkan Lüleci, Instagram hesabının güvende tutulmasıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Güvenlik ipuçlarını adım adım izleyin

Hesabınızı güvende tutmak için bu aşamalara dikkat!

• Hesabınız için güçlü bir şifre belirlemekle işe başlayın. Çeşitli denemelerle doğru şifreyi bulmaya çalışan korsan yazılımlardan korunmak için en az altı rakam, harf ve noktalama işaretlerinin birleşimini kullanın.

• Şifrenizi değiştirmiş dahi olsanız, eski şifrenizi kimseyle paylaşmayın. Instagram üzerinden eski şifrenizi kullanarak çeşitli sahte belgelerle hesabınız art niyetli kişiler tarafından ele geçirilebilir.

• Instagram’ın iki faktörlü kimlik doğrulaması seçeneğini kesinlikle aktif tutun. Bu doğrulama seçeneği, cep telefonunuza erişiminiz olduğu sürece şifrenizin ikinci bir kişi tarafından değiştirilmesini engeller ve hesabınıza ikinci bir kişinin erişimini durdurur.

• E-posta adresinize erişiminizin olduğuna emin olun ve zaman zaman kontroller gerçekleştirin.

• Başkasına ait bir akıllı cihaz ya da telefon üzerinden Instagram hesabınıza giriş yaptıktan sonra çıkış aşamasında mutlaka “Beni hatırla” seçeneğini açık tutmadığınıza emin olun.

• Sizi takip etmeyenleri öğrenmenizi sağlayan ya da profilinizde aynı anda birden fazla fotoğraf silmenizi sağlayan hayatınızı kolaylaştırdığına inandığınız üçüncü taraf uygulamalara izin vermeden önce iki kez düşünün ve kullanım sonrası Instagram hesap ayarlarından erişimi kaldırmayı ihmal etmeyin.

Sahte Doğrulanmış Hesap (Mavi Rozet) Simgesi E-Postalarına Dikkat

Instagram aramalarında ve profil isimlerinin yanında mavi bir onay simgesi şeklinde görünen doğrulanmış simgesi, taklit edilmesi kolay marka ve ünlü kişilerin hesaplarının resmi olduğunu göstermek amacıyla kullanılıyor.

Genellikle fenomen ve influencerlara gerçekleştirilen siber saldırıların sahte doğrulanmış hesap (mavi rozet) verilmesi yönünde bir form üzerinden gerçekleştirildiğini belirten Dijital Yaşam Koçu Furkan Lüleci sözlerine şu şekilde devam etti:

“Instagram’da birçok kullanıcının sahip olmak istediği Doğrulanmış Simge (Mavi Onay Simgesi) şu an için sadece Instagram tarafından proaktif olarak gerçekleştirilebiliyor. Instagram, dışarıdan gelen 'Doğrulanmış Simge' taleplerini dikkate almıyor. Bu yüzden e-posta adreslerine bu konuyla ilgili gelen iletiler kesinlikle dikkate alınmamalı, herhangi bir URL’e tıklanmamalı ve o e-posta ile yönlendirilen bir internet sitesine şifre bilgisi kesinlikle girimemeli ve e-posta doğrudan silinmeli.”v