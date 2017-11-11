Instagram hikayelere eski fotoğraflar atılabilecek!

Instagram aktif kullanıcılarını sevindirecek bir adım atıyor. Eski fotoğrafların paylaşılmasına Hikayeler özelliği içinde izin vermeyen Instagram, kullanıcılara 24 saat sınırı koymuştu. Böylece kullanıcılar en güncel video ve fotoğrafları hikayeler özelliğinde kullanmak durumundaydı. Ancak kullanıcılardan gelen geri bildirimleri değerlendiren Instagram bu sınırlamayı kaldırıyor.

Artık kullanıcılar Hikayeler özelliğini herhangi bir süre sınırına tabi kalmadan kullanabilecek. Ancak bu; Hikayeler'de paylaşılan görüntülerin 24 saat sonra ortadan kaybolması gerçeğini değiştirmiyor malesef. Instagram Hikayeler kısmına 24 saatten daha eski bir fotoğraf veya video eklediğinizde, yeni bir tarih çıkartması geliyor. Bu tarih çıkartması ile fotoğraf ve videolarınızın ne zaman çekildiğini gösterebilirsiniz.

Hikaye bütünlüğü ile uyumlu olması için bu tarihi istediğiniz gibi büyütebilir veya yerini değiştirebilirsiniz. Snapchat’te Haziran 2016’dan beri olan bu özellik, bundan sonra Instagram kullanıcıları için de bulunacak. Instagram’a hikayeler özelliğinin gelmesi, insanların Snapchat’i terk etmeye başlamasına sebep oluyor. Çok daha kolay bir arayüz ve çok daha fazla insanın yer aldığı Instagram kullanıcıları cezbediyor.