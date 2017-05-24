Instagram için yeni özellik kullanıma sunuldu!

Facebook'un sahibi olduğu Instagram, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Instagram, şimdi de geçtiğimiz yıllarda kullanıma sunduğu keşfet bölümü için yeni bir özelliğini duyurdu. Instagram'ın yeni keşfet özelliği sayesinde çevrenizde olup bitenleri keşfet bölümünden takip edebileceksiniz.

Konum hikayeleri ve konu etiketi hikayeleri olarak adlandırılan bu özellik ile; Keşfet'i açtığınızda üst kısımda tümü o anda bulunduğunuz yerden paylaşılan, çeşitli hesaplardan gelen hikayelerle dolu bir hikaye göreceksiniz. İsterseniz, dünyanın herhangi bir yeri için arama da yapabilirsiniz.

Aradığınız yerde yeterli sayıda hikaye paylaşılıyorsa konum sayfasında o konum için bir hikaye görebilirsiniz.

Ayrıca, ilgi alanlarınıza yönelik hikayelerle bağlantı kurmanıza yardımcı olmak için konu etiketi hikayelerini de kullanıma sunuldu. Bir konu etiketi için arama yaptığınızda, konu etiketi sayfasında başlıca gönderilerin üzerinde bir hikaye görebilirsiniz.

Konum veya konu etiketi hikayelerine dahil olabilmek için, hikayenize bir konum veya konu etiketi çıkartması eklemeniz gerekiyor.

Instagram 10.22 sürümü ile gelen bu yeniliği kullanmak için uygulamayı güncellemeniz yeterli olacaktır.