Instagram mesajlara bir yenilik daha eklendi

Instagram, geçtiğimiz yıl Twitter'dan alışkın olduğumuz Direkt Mesaj özelliğini kullanıma sunmuştu. Instagram'ın mesajlar özelliği sayesinde kullanıcılar birbirlerine DM üzerinden fotoğraf gönderebiliyor ve yazışma yapabiliyordu. Bugün Instagram DM'e yepyeni bir özellik daha eklendi.

Instagram direkt mesajlar için yatay ve dikey formatta kalıcı fotoğraf ve videolar paylaşma özelliği kullanıma sunuldu. Artık direkt mesajda, arkadaşlarınıza film rulonuzdan bir fotoğraf veya video gönderirken o fotoğrafı veya videoyu kırpma konusunda endişelenmeniz gerekmiyor.

Ayrıca, daha eğlenceli konuşma yapabilmeniz amacıyla direkt mesajlara bağlantı verme desteği eklendi. Artık arkadaşlarınızla, doğrudan konuşma üzerinden internet sitesi bağlantıları paylaşabilir ve bu bağlantıların önizlemesini görebilirsiniz.