Instagram, sessiz sedasız yeni özelliğini kullanıma sundu!

Yenilikleri ile kullanıcıları Snapchat'ten kendi platformuna taşıyan Instagram, bugün bir yenilik haberi ile karşımıza çıktı. Bildiğiniz gibi Instagram videolarını izlemek istediğinizde; ses otomatik olarak kapalı oluyor. Videonun üzerine bir kez tıkladığınızda videonun sesi açılıyor. Ancak bunu tüm videolarda yapmak bazen can sıkabiliyor.

Instagram, sessiz sedasız OTA üzerinden yayınladığı güncelleme ile bu handikabı ortadan kaldırıyor. Instagram videoları yine sessiz olarak başlıyor. Ancak bir videonun sesini açtığınızda; uygulamayı kapatana kadar tüm videoların sesi otomatik olarak açılıyor.

iOS ve Android platformlarındaki uygulamasına kademe kademe olarak gönderilen bu özellik, şimdiden çok sevilecek gibi görünüyor. Ancak bu özelliğin bir dezavantajı ise; Instagram'daki videolu reklamların da sesinin otomatik olarak açılması gösteriliyor.

Belki de Instagram, bu özelliği kullanıcılara kolaylık sunmanın yanında reklam verenlerden daha fazla gelir elde etmek için sunmuş olabilir. Bakalım videolu reklamlar için istenilen ücret bu özellikten sonra artacak mı?