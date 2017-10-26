Instagram, Superzoom özelliğini duyurdu!

Facebook'un sahibi olduğu Instagram bugün kamera özelliği için sunduğu yeni yaratıcı araçları duyurdu. Instagram'ın yeni kamera özelliği Superzoom, videolara Boomerang gibi yaratıcı bir dokunuş getiriyor. Superzoom ile tek bir objeye çarpıcı bir müzikle yakınlaşılarak videolar daha etkileyici hale gelebiliyor.

Özelliği kullanmak için, Instagram kamerasından Superzoom’u seçerek kayda dokunup, basılı tutmak ya da 3 saniyelik bir Superzoom için bir kere dokunmak yeterli. Instagram ayrıca, yeni ve cadılar bayramın ruhuna uygun yüz filtreleri ve etiketlerle Cadılar Bayramı’nı da kutluyor.