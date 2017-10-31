Instagram'a çok seveceğiniz yeni özellik geldi!

Facebook'un bünyesinde yer alan Instagram, Hikayeler özelliğinden dolayı Snapchat'e benzediği için için çok eleştirilmişti. Ancak özellikle ünlülerin de Snapchat'ten Instagram Hikayeler'e kayması, bu özelliği çok kullanılan bir platform haline getirmişti. Snapchat benzeri yüz filtrelerini geçtiğimiz ay bünyesine ekleyen Instagram, son olarak Superzoom özelliğini kullanıma sunmuştu.

Instagram, bugün ise Stop-Motion adı verilen fotoğrafçılık tekniğini bir özellik olarak kullanıcılarına sundu. Stop-Motion özelliği ile art arda fotoğraflar çekebilir ve bunu bir videoymuş gibi takipçileriniz ile paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki videodan Stop-Motion tekniğinin nasıl kullanıldığını izleyebilirsiniz.

Stop-Motion özelliğini kullanabilmek için Instagram'ın son sürümüne sahip olmanız gerekiyor.